كشف كواليس اجتماع برشلونة الطارئ لحسم مصير كومان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 02:52 مساء
مدرب برشلونة كومان. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، كواليس اجتماع إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، عقب الخسارة (3-0) أمام بنفيكا، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، وفقا لـ«كورة» إن مستقبل كومان مثَّل الأولوية القصوى لرئيس النادي خوان لابورتا، لذلك بعد وصوله فجرًا من لشبونة لم يؤجل الاجتماع دقيقة واحدة.

وأوضحت الصحيفة: «عقب وصول البعثة، اجتمع لابورتا بالثلاثي رافا يوستي وماتيو أليماني وإنريك ماسيب في غرفة لتحليل ما يجب فعله مع كومان وكيفية إدارة الموقف».

وتابعت الصحيفة: «يأمل الجميع أن يحدث شيء ما مع كومان، لكن السؤال الذي يطرحه الجميع الآن، هل سيواصل كومان البقاء في منصبه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل أم لا؟».

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وذكرت «موندو ديبورتيفو»: «أي سيناريو ممكن، والشيء الوحيد المؤكد أن إدارة برشلونة الليلة الماضية لم ترغب في اتخاذ أي قرار، وأجلت كل شيء لوقت لاحق»، مشيرة  إلى أنه في حالة رحيل كومان، يجب أن يكون المدرب القادم لديه أسلوب كرويف أو جوارديولا، وبينت وجود اختلاف بين رأي الإدارة ولابورتا بشأن تشافي.

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وكشفت: «تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري يحظى بدعم كبير، لكن لابورتا  لا يزال مترددًا، لأنه يعتقد أنه لم يكتسب الخبرة اللازمة بعد.. هناك روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، ويحظى بدعم من مجلس برشلونة لكن دون إجماع».

وأكدت: «أما أكثر المدربين الذين يعجبون لابورتا فهو أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق، إذ يثق في المراهنة عليه على غرار ما فعله مع ريكارد وجوارديولا».

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