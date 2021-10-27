«برشلونة» يواصل الترنح ويخسر أمام «رايو فاليكانو» بالدوري الإسباني

برشلونة يخسر أمام فاليكانو في الدوري الإسباني. (الإنترنت)

واصل فريق «برشلونة» تعثره محليًّا بالخسارة بهدف دون رد، خلال مواجهة مضيفه «رايو فايكانو»، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لـ«رايو فايكانو» هدف المباراة الوحيد، الكولومبي المخضرم راديميل رادميل فالكاو في الدقيقة 30.

بهذا الفوز يرفع «رايو فايكانو» رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد «برشلونة» عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، وفقًا لـ«كورة» فإن «برشلونة» فشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات خارج أرضه في الليغا (تعادل في مباراتين وخسر مباراتين)، وفشل في التسجيل في آخر ثلاث مباريات منها.

وأضافت الشبكة أن «برشلونة» فشل في التسجيل خلال ثلاث مباريات خارج أرضه في «الليغا» لأول مرة منذ فبراير العام العام 2003.