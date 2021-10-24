بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط أرقام مذهلة

صلاح يحتفل بثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد. (إنترنت)

سجل الدولي المصري محمد صلاح «هاتريك» تاريخيًّا ليقود «ليفربول» إلى فوز كبير (5-صفر) على غريمه الأزلي «مانشستر يونايتد» في معقله ملعب «أولد ترافورد» في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

فوز «ليفربول» يضع مصير المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على المحك ويقربه من الإقالة، بينما بات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ «البريميرليغ» يسجل «هاتريك» في ملعب «أولد ترافورد» وأول لاعب في تاريخ «ليفربول» يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد «يونايتد»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو غوتا الهدف الثاني (13)، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته (38، 45+5 و50).

وزادت محنة أصحاب الأرض بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوغبا.