بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط أرقام مذهلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 09:08 مساء
صلاح يحتفل بثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد. (إنترنت)

سجل الدولي المصري محمد صلاح «هاتريك» تاريخيًّا ليقود «ليفربول» إلى فوز كبير (5-صفر) على غريمه الأزلي «مانشستر يونايتد» في معقله ملعب «أولد ترافورد» في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

فوز «ليفربول» يضع مصير المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على المحك ويقربه من الإقالة، بينما بات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ «البريميرليغ» يسجل «هاتريك» في ملعب «أولد ترافورد» وأول لاعب في تاريخ «ليفربول» يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد «يونايتد»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو غوتا الهدف الثاني (13)، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته (38، 45+5 و50).

وزادت محنة أصحاب الأرض بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوغبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
انتهت: مانشستر يونايتد 0 - 5 ليفربول.. صلاح (هاتريك)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
فابيو كوارتارارو أول فرنسي بطلا لعالم الدراجات النارية
رياضة عالمية
فرانس برس: صيد السمك ليس نزهة في غزة تحت الحصار الإسرائيلي
عربى
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
المصرف الإسلامي: وصول مخصصات منحة الأبناء لثلاثة أشهر وإيداعها في حسابات ...
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
«طماطم».. شركة أردنية تسعى لفرض نفسها في سوق الألعاب الإلكترونية للهواتف الذكية
اقتصاد
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل أزمة تأخر وصول بيشارا التنزاني لملاقاة الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
المنقوش: يجب أن نستفيد من تجربة أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية
ليبيا
بالتزامن مع مؤتمر ليبيا في باريس.. نائبة الرئيس الأميركي تزور فرنسا الشهر المقبل...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيون يظهر مجددا بعد 90 عاما من الاختفاء