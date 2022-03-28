Atwasat

«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 10:11 صباحا
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة
الخضر الورقية يمكن أن تقلل من خطر تلف الرئة من «كوفيد-19» (أ ف ب)
alwasat radio

تتواصل المخاوف بشأن قدرة فيروس كورونا على التحول، لذلك يعمل الباحثون بلا كلل لتعزيز الحماية منه.

واقترح العلماء أن الخضر الورقية يمكن أن تقلل من خطر تلف الرئة من «كوفيد-19»، وفق «روسيا اليوم».

ورجحت الدراسة الجديدة التي أجريت على الفئران، والتي أجرتها كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، أن السلفورافان، وهو مركب موجود في الخضر الورقية الخضراء، يمكن أن يحمي من تلف الرئة الناجم عن «كوفيد-19».

الفيروس والرئة
وكشفت النتائج أن المركب تسبب في انخفاض بنسبة 17% في كمية الفيروس في الرئتين وانخفاض بنسبة 9% في كمية الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي.

ووجد الباحثون أيضًا أن إصابة الرئة كانت أقل بنسبة 29%، مقارنة بالفئران التي لم تتلق السلفورافان.

وقلل المركب الالتهاب في الرئتين عن طريق حماية الخلايا من الاستجابة المناعية المفرطة النشاط، والتي يبدو أنها عامل دافع يتسبب في وفاة الأشخاص من «كوفيد-19».

وقال ألفارو أوردونيز، المعد الأول للورقة البحثية، وأستاذ طب الأطفال المساعد في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: «ما وجدناه هو أن السلفورافان مضاد لفيروسات كورونا SARS-CoV-2 بينما يساعد أيضًا في التحكم في الاستجابات المناعية. وهذا النشاط متعدد الوظائف يجعله مركبًا مثيرًا للاهتمام لاستخدامه ضد هذه العدوى الفيروسية، وكذلك تلك التي تسببها فيروسات كورونا البشرية الأخرى».

وفي بحث سابق، ثبت أن السلفورافان يوفر ثروة من الفوائد الصحية، لا سيما للهضم والسرطان.

ويحتوي المركب أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة وقائية للأعصاب ومضادة للسكري.

-ما هو سر «أصابع كوفيد»؟

وكما يوحي الاسم، فإن السلفورافان مركب غني بالكبريت، يوجد في الغالب في الخضروات الصليبية. وأظهرت الأبحاث الإضافية أن المركب يقلل الالتهاب عن طريق تحييد السموم في الجسم.

ونظرًا لأن الالتهاب مرتبط بعدة أنواع من السرطان، فقد تم الترحيب بالمركب لآثاره الوقائية ضد المرض، حسب «روسيا اليوم».

وقالت لوري جونز-براندو، الأستاذة المساعدة في طب الأطفال في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: «عندما بدأت جائحة «كوفيد-19»، حولت فرقنا البحثية متعددة التخصصات تحقيقنا في الفيروسات والبكتيريا الأخرى للتركيز على علاج محتمل. كنت أفحص عدة مركبات بحثًا عن نشاط مضاد للفيروس التاجي وقررت تجربة السلفورافان لأنه أظهر نشاطًا متواضعًا ضد العوامل الميكروبية الأخرى التي ندرسها».

خلايا الفئران
في إحدى التجارب، عرّض الفريق خلايا الفئران للسلفورافان بساعة إلى ساعتين قبل إصابة الخلايا بـ SARs-CoV-2.

ووجدوا أن التركيز المنخفض لمركب النبات قلل من تكرار ست سلالات من SARS-CoV-2 بنسبة 50%، بما في ذلك متغيرات دلتا وأوميكرون.

وكان الجمع بين جرعات منخفضة من السلفورافان وريمديسفير أكثر فعالية ضد الفيروس من أي من العلاجات المطبقة بمفردها. ويعرف ريمديسفير بأنه دواء مضاد يستهدف مجموعة من الفيروسات، وكذلك كان العقار من أوائل الأدوية التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج «كوفيد-19»، وتم إعطاؤه للمرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بالفيروس منذ ذلك الحين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - وعود برلمانية وحكومية للمواطن

كاركاتير حليم - وعود برلمانية وحكومية للمواطن
الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين

الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة

جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي

يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»

برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة الدولية

باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة ...
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
الغلاء يضرب الخضراوات بدينار.. والفواكه بدينارين في سرت

الغلاء يضرب الخضراوات بدينار.. والفواكه بدينارين في سرت
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات

باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية

ورقة بحثية: روسيا تكثف تواجدها في ليبيا وأفريقيا للتغلب على العقوبات الغربية
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
عالم إيطالي: ما نشهده حاليا ربما يكون موجة أولى مع فيروس أضعف
عالم إيطالي: ما نشهده حاليا ربما يكون موجة أولى مع فيروس أضعف
حبوب منع حمل للرجال فعالة بنسبة 99% على الفئران
حبوب منع حمل للرجال فعالة بنسبة 99% على الفئران
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
أمل جديد للمصابين بسرطان الرئة
أمل جديد للمصابين بسرطان الرئة
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»
تهديد غامض يلاحق مرضى «كوفيد»...
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا...
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير...
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل
أوراق الزيتون مسكن طبيعي لآلام المفاصل...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن...
المزيد
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة
«كورونا»: مركب نباتي يقلل من خطر إصابة الرئة...
القصف يفاقم معاناة المرضى النفسيين في أوكرانيا
القصف يفاقم معاناة المرضى النفسيين في أوكرانيا...
ما هو سر «أصابع كوفيد»؟
ما هو سر «أصابع كوفيد»؟...
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان...
أمل جديد للمصابين بسرطان الرئة
أمل جديد للمصابين بسرطان الرئة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط