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ما هو سر «أصابع كوفيد»؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 10:29 صباحا
ما هو سر «أصابع كوفيد»؟
الكثير من المصابين بـ«كوفيد-19» ظهرت على أصابعهم بقع حمراء (الإنترنت)
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انتبه إستير فريمان، رئيس قسم الأمراض الجلدية، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن، إلى أن الكثير من المرضى، المصابين بـ«كوفيد-19» في 2020 ظهرت على أصابعهم بقع حمراء وأرجوانية مثيرة للحكة.

ورغم أن تلك الحالات تكون في الغالب نتيجة للصقيع في عز البر؛ لكن عددها في الماضي كان محدودًا، حسب «دويتشه فيله».

وما أثار الاهتمام لدى أطباء المعهد هو أن الطفرة من تلك الإصابات في أصابع الرجل تزامنت مع جائحة كوفيد-19، الأمر الذي سجله أطباء آخرون في جميع أنحاء العالم.

ورغم أن بعض وسائل الإعلام بدأت تتحدث عن ما سمي بـ«أصابع كوفيد»؛ فإن جل المصابين الذين خضعوا للفحص الطبي لم تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

ويعتبر ذلك بمثابة لغز، لم ينجح العلماء حتى الآن في فكه، كما جاء في مقال حول الدراسة المنشور في موقع المجلة الألمانية «سبيكتوم».

وأخيرًا، نشرت نتائج دراسة أجريت على 21 مريضًا أصيبوا بالمرض في الأشهر الأولى من الجائحة في ولاية كونيتيكت شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية.

أصابع كوفيد
بناء على النتائج لا يستبعد الباحثون وجود صلة مباشرة بين كوفيد-19 وقضمة الصقيع، تحت تأثير درجات الحرارة المنخفضة جدًا.

لكن الفحوصات التي شملت 19 شخصًا آخرين؛ لم تظهر أن هناك دليلًا وحدًا على أن جهاز المناعة لديهم اضطر للتعامل مع فيروس كورونا المستجد من قبل. ويعزز هذا المعطى الجديد الأطروحة القديمة القائلة بأن «أصبع كوفيد» سببه عامل آخر وليس فيروس كورونا.

وظهر لدى المشاركين في الدراسة الجديدة تورم في الأصبع في الفترة ما بين شهري أبريل ومايو من العام 2020، عندما كانت حالات الإصابة بكوفيد-19 ترتفع في الولاية الأميركية، حسب «دويتشه فيله».

وأبلغ حوالي الثلث من المصابين عن ظهور أعراض الوباء المستجد لديهم حتى قبل ظهور تورم في أصبع القدم. ويبقى الاستثناء الوحيد؛ هو أن فريق البحث عثر على علامات إصابة سابقة بكوفيد-19 لدى شخصين فقط، ظهرت البقع الحمراء في أصابع أحد أرجلهما.

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