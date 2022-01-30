«موديرنا» تبدأ تجارب على لقاح مضاد لـ«أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «موديرنا» بدء إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصًا لمكافحة المتحور «أوميكرون».

ويأتي ذلك بفاصل ساعات قليلة عن إعلان «بيونتيك-فايزر» البدء في التجارب الخاصة بلقاح مضاد لـ«أوميكرون» أيضًا، حسب «دويتشه فيله».

وسيشارك في التجارب 600 شخص بالغ، تلقى نصفهم جرعتين من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد» منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين، بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت «موديرنا» ترخيصًا بها، وفق بيان للشركة.

وتهدف «موديرنا» من خلال التجارب التي أعلنتها أخيرًا، إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بـ«أوميكرون» لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.

كما كشفت الشركة أيضًا، في بيانها، نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد «أوميكرون». وقالت إنه بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يومًا من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب.

ويأتي بيان «موديرنا» بعد يوم من إعلان شركتي «بيونتيك» و«فايزر» المنافستين بدء تجارب سريرية خاصة بالمتحور الجديد.

لقاح في الربيع

وبحسب بيانات «بيونتيك-فايزر»، فإن التجارب ستشمل نحو 1420 شخصًا، سيُجرى تقسيمهم على ثلاث مجموعات. وستضم المجموعة الأولى نحو 600 شخص حصلوا خلال الـ90 إلى 180 يومًا السابقة للدراسة على جرعتين من اللقاح الحالي المضاد لـ«كورونا»، وسيحصلون الآن على جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لـ«أوميكرون».

أما المجموعة الثانية، التي ستضم نفس العدد تقريبًا، فستتلقى إما جرعة معززة من اللقاح الأصلي أو جرعة من لقاح «أوميكرون»، بينما ستضم المجموعة الثالثة نحو 200 شخص لم يتلقوا لقاحًا مضادًّا لـ«كورونا» ولم يصابوا حتى الآن بـ«كورونا»، وسيتلقون خلال الدراسة ثلاث جرعات من لقاح «أوميكرون».

وقال رئيس شركة «بيونتيك» أوغور شاهين، «الدراسة جزء من نهجنا العلمي لتطوير لقاح يوفر حماية مماثلة ضد «أوميكرون»، كما لاحظنا مع المتحورات السابقة، ولكن في نفس الوقت تستمر فعاليته لفترة أطول».

وأعلنت شركة الأدوية، التي تتخذ من مدينة ماينز الألمانية مقرًّا لها، وشريكتها الأميركية قبل نحو أسبوعين أنهما قد بدأتا بالفعل إنتاج لقاح لـ«كورونا» تم تكييفه مع متحور «أوميكرون» للاستخدام التجاري لاحقًا. وكانت «بيونتيك» صرحت بأن الشركتين «جاهزتان لتزويد السوق بحلول مارس، بمجرد الحصول على موافقات السلطات».