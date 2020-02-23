اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي

اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي (أ ف ب)

اكتشف باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «أم آي تي» وجامعة هارفرد بفضل برمجية للذكاء الصناعي، جزئية جديدة تشكل مضادا حيويا قادرا على القضاء على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية المتوافرة راهنا.

فالمضادات الحيوية المستخدمة راهنا قديمة والعملية التقليدية لاكتشاف مضادات حيوية مكلفة وتتطلب إجراءات كثيرة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويسمح الذكاء الصناعي بالبحث من خلال نموذج معلوماتي عن الجزئيات الكيميائية التي من شأنها مهاجمة بعض البكتيريا من خلال عرض سجلات كاملة من المكونات الكيميائية على الذكاء الصناعي.

وقال جيمس كولينز أستاذ الهندسة الطبية في معهد «ام آي تي» وأحد مكتشفي المضاد الحيوي الجديد «أردنا تطوير منصة تسمح باستغلال قوة الذكاء الصناعي لفتح حقبة جديدة في اكتشاف المضادات الحيوية، سمح النهج الذي اعتمدناه باكتشاف هذه الجزئية التي هي على الأرجح أقوى المضادات الحيوية المكتشفة حتى الآن».

ويسمح الذكاء الصناعي بتوسيع حقل الأدوية ليشمل جزئيات لم يكن الباحثون يعرفون بوجودها، والفكرة بحد ذاتها ليست بجديدة لكن لم تكن الوسائل التقنية متطورة كفاية حتى الآن لإيجاد الجزئيات الفعالة.

ودرب الباحثون نموذجهم على بكتيريا إشريكية قولونية «إي كولاي» ومن ثم بحثوا في سجل من ستة آلاف مكون كيميائي يضم الخصائص المطلوبة، ووجدت البرمجية الحسابية مكونا ببنية مختلفة عن المضادات الحيوية الحالية وتوقعت أن يكون فعالا في القضاء على عدة أنواع بكتيريا.

وأطلق الباحثون اسم «هاليسين» على الجزئية الجديدة واختبروها في المختبر مع عشرات البكتيريا المأخوذة من مرضى والتي تم زرعها في أنبوب، وقتل «هاليسين» الكثير من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، وقاومته فقط بكتيريا الزائفة الزنجارية.

ويأمل الباحثون أن يسمح اكتشافهم بتعزيز ترسانة المضادات الحيوية فيما تشكل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مصدر قلق عالميا، وقدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تؤدي البكتيريا المقاومة للمضادت الحيوية بحياة 2.4 مليون شخص سنويا في أوروبا وأميركيا الشمالية وأستراليا، بحلول العام 2050.