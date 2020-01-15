طريقة جديدة للتخلص من السمنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 10:19 صباحا

تعتبر السمنة حاليا وباء عالميا، ترتبط مباشرة بتطور الأمراض السرطانية، مثل سرطان الثدي والقولون والبنكرياس.

لذلك أصبح البحث عن وسائل لمكافحة السمنة أمرا ملحا، يبحث عنه الخبراء بمن فيهم أطباء الأورام، وفق مجلة «International Journal of Obesity».

واكتشف باحثون من مركز دارتموث هيتشكوك الطبي للبحوث السرطانية بولاية نيوهامبشاير في الولايات المتحدة، أن المستقبل الخلوي AHR، الموجود عمليا في جميع الخلايا المسؤولة عن اكتشاف المواد السامة، يلعب دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وفق «روسيا اليوم».

واتضح لهم من التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية أن حجب هذا المستقبل الخلوي يمنع السمنة ويقضي عليها وعلى تليف الكبد، دون أي آثار جانبية.

ويقول رئيس فريق البحث كرايغ توملينسون: «أجرينا تجارب أظهرت نتائجها أنه عندما نضيف إلى المواد الغذائية الغنية بالدهون مستحضر NF الذي يحجب نشاط المستقبل AHR، فإن وزن الفئران لم يختلف عن وزن الفئران التي تناولت أغذية غير دهنية، في حين الفئران التي تناولت المواد الغذائية الدهنية دون إضافة المستحضر المذكور زاد وزنها كثيرا».

ويضيف: «قسمنا الفئران التي تعاني من السمنة ومستمرة على نظام غذائي دهني، إلى مجموعتين، الأولى أضيف إلى غذائها الدهني المستحضر NF، واستمرت المجموعة الثانية على نظامها الغذائي الدهني دون إضافة المستحضر المذكور. وبعد مضي عدة أسابيع اتضح أن فئران المجموعة الأولى انخفض وزنها إلى وزن الفئران التي تناولت أغذية غير دهنية، دون ظهور أي أعراض جانبية».

وفقا لتوملينسون، هذا الاكتشاف يفتح الطريق أمام الخبراء للبحث عن طرق جديدة لعلاج السمنة.

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