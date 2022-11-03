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كندا تأمر شركات صينية بالانسحاب من اتفاقات للمعادن النادرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 10:32 صباحا
كندا تأمر شركات صينية بالانسحاب من اتفاقات للمعادن النادرة
أعلام صينية وكندية في بكين، 5 ديسمبر 2017. (أ ف ب)
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أمرت كندا شركات صينية بسحب استثماراتها في شركات كندية للمعادن الأرضية النادرة، مبررة الخطوة بأسباب تتعلق «بالأمن القومي».

وتشمل الشركات التي طُلب منها سحب استثماراتها «سينوميني»(هونغ كونغ) و«رير ماتلز ريسورسز»، و«شينجيز إنترناشونال ليميتد»، و«شينجز ليسيوم إنترناشونال ليميتيد»، و«زانجي مينينج إنفيستمين جو لتد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأجرت وكالات الأمن القومي والاستخبارات الكندية «عملية تدقيق صارمة» في الشركات قبل اتّخاذ القرار، حسب ما ذكر وزير الإبداع والعلوم والصناعة فرانسوا-فيليب شامبان، مضيفا أنه «بينما تواصل كندا الترحيب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، سنتحرك بحزم عندما تهدد الاستثمارات أمننا القومي وسلاسل إمدادات المعادن الحيوية لدينا».

كندا تشدد قواعدها للاستثمار في المعادن النادرة
وتعد المعادن الأرضية النادرة ضرورية للتكنولوجيا المستقبلية الصديقة للبيئة وهي مستخدمة في قطاعات الإلكترونيات والطيران والسيارات والدفاع. ويأتي الإعلان بعد خمسة أيام على تشديد كندا قواعدها للاستثمار في المعادن النادرة بالنسبة إلى الشركات التابعة لحكومات أجنبية، لتسمح بالاستثمار «على أساس استثنائي» فحسب.

ووضعت أوتاوا قائمة لـ31 «معدنا أساسيا» ترى أنه حيوي بالنسبة إلى ازدهارها الاقتصادي. وتشمل المعادن الكوبالت والليثيوم والمنغنيز المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الهواء وبطاريات السيارات الكهربائية.

وعلى مدى العقدين الماضيين، استثمرت الصين، أكبر منتج في العالم للمعادن الأرضية النادرة، مليارات الدولارات في كندا لضمان إمدادات هذه المعادن.

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