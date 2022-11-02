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بقيمة 100 مليار دولار.. اتفاق بين أميركا والإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 11:39 صباحا
بقيمة 100 مليار دولار.. اتفاق بين أميركا والإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة
حاويات تخزين الطاقة وألواح شمسية في جامعة «سان دييغو» في كاليفورنيا، 16 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة توقيع اتفاق بقيمة 100 مليار دولار مع الإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، قبل أيام من مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «من خلال الشراكة لتسريع (استخدام) الطاقة النظيفة، ستركز الولايات المتحدة والإمارات على التطوير التدريجي لمصادر الطاقة المنخفضة الانبعاثات، بهدف توليد 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة في العالم بحلول العام 2035».

وأشار البيان إلى أن الشريكين سيستثمران «100 مليار دولار لتمويل الطاقة النظيفة في البلدين، ودعم استثمارات تجارية ضخمة وتقديم مساعدات أخرى للدول الناشئة التي تعاني تنميتها النظيفة من نقص التمويل وهي ضرورية للجهود العالمية في مجال المناخ». وأضافت الناطقة: «كما سيستثمر بلدانا في إدارة الانبعاثات الضارة مثل الكربون والميثان وتطوير التكنولوجيا النووية المتقدمة وإزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل».

- البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

بايدن يحضر مؤتمر «كوب 27» في مصر
ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27»، الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه مصر بين 6 و18 نوفمبر في شرم الشيخ.

وقال، الجمعة، إنه سيعتمد على «العمل الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة للمضي قدما في مكافحة تغير المناخ على المستوى العالمي». وتستضيف الإمارات الدورة القادمة من مؤتمر المناخ «كوب27» في العام 2023.

تأتي هذه المبادرة المشتركة للولايات المتحدة والإمارات في ظلّ توتر العلاقات بين واشنطن والرياض، شريكتها التاريخية في الشرق الأوسط.

في الخامس من أكتوبر، أتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي تضم 13 دولة بقيادة السعودية إضافة إلى حلفائها العشرة بقيادة روسيا ضمن تحالف «أوبك بلس»، على خفض كبير في حصص الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط الخام التي كانت تتراجع.

وأثارت هذه الخطوة غضب بايدن إذ تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 8 نوفمبر، واتهمت الإدارة الأميركية الرياض بالانحياز لموسكو، التي تجني أرباحا من ارتفاع أسعار النفط إذ تعتمد على مبيعات المحروقات لتمويل حربها في أوكرانيا.

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