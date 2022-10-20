رئيس كولومبيا: الولايات المتحدة تدمر اقتصادات العالم برفع معدلات الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الولايات المتحدة بتدمير اقتصادات العالم بأسره عبر رفع معدلات الفائدة.

وقال بيترو، خلال اجتماع مع مسؤولين وعدد من سكان مدينة توربو (شمالي غرب البلاد)، اليوم الخميس، إن «الولايات المتحدة تدمر عمليا كل اقتصادات العالم»، مضيفا أن الدول مهددة بالركود وبسعر الفائدة المرتفع الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يجذب رؤوس أموال دول أميركا الجنوبية، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وحذر من أن الولايات المتحدة تتخذ قرارات لحماية نفسها، في بعض الأحيان من دون التفكير في ما ستترتب عليه إجراءاتها، مشيرا إلى أن اقتصاد أمم أميركا اللاتينية يجري تفريغه «فقيمة عملاتنا تنخفض، وليس البيزو الكولومبي فقط».

توقعات كولومبية بنشوب «حرب الغاز»

وتوقع أول رئيس يساري لكولومبيا حدوث أزمة عالمية لأسباب عدة من بينها ما أسماه «حرب الغاز" في أوروبا في أعقاب النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

ولمكافحة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة الرئيسية خمس مرات منذ مارس الماضي. وارتفعت من 0-0.25 % في مارس 2020، إلى ما بين 3.00 و3,25 %.

ويرى محللون أن ديون كولومبيا بالدولار يمكن أن ترتفع بشكل كبير، وقد يحدث هروب رأس المال بسبب توقعات المستثمرين لتحقيق أرباح أعلى.