«إنرجين» الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «إنرجين» للطاقة، اليوم الأحد، إنها بدأت ضخ الغاز في وحدة الإنتاج العائمة في حقل غاز كاريش البحري، في إطار إجراءات متفق عليها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن مرحلة الاختبار هي خطوة مهمة في عملية التشغيل لما يسمى بوحدة (إنرجين باور) العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، وفق وكالة «رويترز».

وتتوسّط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل، الجارتين اللتين لا تزالان رسميًا في حالة حرب، للتوصّل إلى اتفاق يرسّم الحدود البحرية بينهما، ويزيل العقبات من أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، وفق وكالة «فرانس برس».

تعثر الوساطة بين إسرائيل ولبنان

والأسبوع الماضي، رفضت «إسرائيل» تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل» من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي كبير وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: «إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء.. ورئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها، وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها».

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وقدمها إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

عمليًا، يعتبر الجانبان في حالة حرب، واستمرت آخر حرب خاضتها «إسرائيل» ضد «حزب الله» في العام 2006، 34 يومًا. ورحبت «تل أبيب» بمقترح هوكستين لكن رئيس الوزراء لبيد أكد أنه سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة. وقدم لبنان، الثلاثاء، رده على المقترح الأميركي.