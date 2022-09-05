«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الكرملين، الإثنين، أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط «نورد ستريم» الاستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «مشاكل ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية.. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل»، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

- «غازبروم» تعلن وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم «بالكامل» حتى إصلاح توربين

والجمعة، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية توقف خط أنابيب «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، «بالكامل» حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت بعد عملية الصيانة.

وأفادت «غازبروم» في بيان أنها اكتشفت «تسرب زيت» في التوربين خلال عملية الصيانة، وأفادت أنه «حتى إتمام الإصلاح.. يعلق نقل الغاز عبر «نورد ستريم» بالكامل».