Atwasat

«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 11:59 صباحا
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»
جزء من خط الأنابيب «نورد ستريم 2» في لوبمين، 7 سبتمبر 2020، (ا ف ب)
alwasat radio

أكد الكرملين، الإثنين، أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط «نورد ستريم» الاستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «مشاكل ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية.. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل»، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

- «غازبروم» تعلن وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم «بالكامل» حتى إصلاح توربين

والجمعة، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية توقف خط أنابيب «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، «بالكامل» حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت بعد عملية الصيانة.

وأفادت «غازبروم» في بيان أنها اكتشفت «تسرب زيت» في التوربين خلال عملية الصيانة، وأفادت أنه «حتى إتمام الإصلاح.. يعلق نقل الغاز عبر «نورد ستريم» بالكامل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير

طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات ...
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان

جريدة «الوسط»: الخصمان في ضيافة إردوغان
المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء

المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا توافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين
ألمانيا توافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين
ألمانيا توافق على خطة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو في مواجهة التضخم
ألمانيا توافق على خطة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو في مواجهة التضخم
لماذا تثير حملة الانتخابات التشريعية قلق أرباب العمل في إيطاليا؟
لماذا تثير حملة الانتخابات التشريعية قلق أرباب العمل في إيطاليا؟
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»...
الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين
الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو......
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من ......
المزيد
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي...
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط ......
أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص الإمدادات الروسية
أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص ......
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما...
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط