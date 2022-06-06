«المركزي السوداني» يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بنك السودان المركزي طرح ورقة فئة الـ(1000) جنيه في وقت خسرت العملة المحلية قرابة ثلث قيمتها من سعرها بعد التعويم الكامل قبل عدة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البنك المركزي قوله، الإثنين، إن إصدار فئة 1000 جنية جاء استنادًا إلى سلطات البنك المركزي واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي».

إصدار فئة نقدية جديدة

ولم يضف البنك المركزي أية أسباب أخرى تدفعه إلى إصدار فئة نقدية جديدة، هي الأكبر بين الفئات المعتمدة في البلاد. لكن الإصدار يأتي، بعد تعثر جهود الحكومة والبنك المركزي في كبح جماح هبوط العملة المحلية، بعد أكثر من 15 شهرًا على تعويم جزئي للعملة، وقرابة 3 أشهر على تحرير كامل لأسعار الصرف.

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ويبلغ سعر صرف الدولار اليوم 570 جنيهًا، مقارنة مع 375 جنيهًا عند التعويم الجزئي في فبراير2021، ونحو 55 جنيهًا قبل ذلك التاريخ.

وتتجه البنوك المركزية التي تعاني تدهور أسعار الصرف بصورة كبيرة إلى إصدار فئات نقدية أكبر، وقد تضطر في مرحلة أكثر تعقيدًا إلى شطب أصفار من العملة.

الورقة النقدية التى اصدرها البنك المركزي السوداني. (الإنترنت)