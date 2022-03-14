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آلاف السودانيين يتظاهرون ضد «الانقلاب» وغلاء الخبز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 05:01 مساء
آلاف السودانيين يتظاهرون ضد «الانقلاب» وغلاء الخبز
تظاهرة في اليوم العالمي للمرأة في الخرطوم. (أ ف ب)
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أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع، الإثنين، لتفريق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكم العسكري واحتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية في عدة مدن سودانية، بحسب ما أفاد شهود عيان.

والأحد، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40% فوصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيهًا سودانًّا (0.08 دولار) بعد أن كان 35 جنيهًا (0.05 دولار) كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50% وسط ارتفاع أسعار الوقود، وفق «فرانس برس».

الاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة
ومع ارتفاع سعر الخبز والنقل، خرج الطلاب والأهالي في عدة مدن سودانية للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، والاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة في أحد أفقر دول العالم.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريًّا في أكتوبر، وأطاح شركاءه المدنيين من الحكم، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

ومذ ذلك الحين تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصًا على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة «أطباء السودان المركزية». كما تتكرر عمليات التوقيف.

وفي الخرطوم، حيث دعت «لجان المقاومة» المحلية إلى احتجاجات للمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري بوسط العاصمة،.

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وفي مدينة الدمازين، على بعد 800 كلم جنوب شرق العاصمة، قال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الإثنين.

 الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة
وقال نشطاء إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة، وإن ثلاثة متظاهرين اعتقلوا الإثنين في نيالا. ومن جهته، قال رئيس نقابة عمال السكك الحديدية، هشام خضر، إن عمال السكك الحديدية في المدينة بؤوا الأحد إضرابًا مفتوحًا.

وقد يكون السودان من الدول التي ستتضرر جراء نقص الإمدادات الواردة من الخارج في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصًا في بلد يعتمد واحد من كل ثلاثة من أبنائه على المساعدات الإنسانية، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وبعد الانقلاب العسكري، علقت الحكومة الأميركية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم. وأعاق الانقلاب العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، التي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب إطاحة الرئيس عمر البشير العام 2019.

وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية هو أحد الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد البشير.

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