انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان إلى 258.4%

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 258.40% في فبراير من 259.8% في يناير، على ما نقلت وكالة «رويترز»، الأربعاء، عن الجهاز المركزي للإحصاء.

وتظاهر آلاف السودانيين، الإثنين، ضد النظام الحاكم وتدهور القدرة الشرائية في عدة مدن سودانية، وحاولت قوات الأمن تفريقهم عبر إطلاق الغازات المسيلة للدموع، حسب ما أفاد شهود عيان.

وارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40% فوصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيها سودانا (0.08 دولار) بعد أن كان 35 جنيها (0.05 دولار) كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50% وسط ارتفاع أسعار الوقود، وفق وكالة «فرانس برس».

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ومع ارتفاع سعر الخبز والنقل، خرج الطلاب والأهالي في عدة مدن سودانية للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، والاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة في أحد أفقر دول العالم.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن اتخذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عديد الإجراءات في أكتوبر، التي أطاحت شركاءه المدنيين من الحكم، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

ومذ ذلك الحين تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة «أطباء السودان المركزية». كما تتكرر عمليات التوقيف.