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مقتل متظاهر بـ«طلق ناري» في الخرطوم خلال احتجاجات لآلاف السودانيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 06:21 مساء
مقتل متظاهر بـ«طلق ناري» في الخرطوم خلال احتجاجات لآلاف السودانيين
سوداني يحمل لافتة تدعو للإفراج عن الناشط والمحامي وجدي صالح. (أ ف ب)
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قتل متظاهر في الخرطوم، الإثنين، بـ«طلق ناري» خلال احتجاج آلاف السودانيين على «الانقلاب العسكري»، بحسب ما أفادت «لجنة أطباء السودان المركزية». 

وقالت اللجنة في بيان: «ارتقت قبل قليل روح شهيد، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر»، وفق «فرانس برس».  

80 شهيدًا
وأضافت اللجنة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أن حصيلة القتلى ترتفع بذلك إلى «80 شهيدًا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة».

وخرج آلاف السودانيين، الإثنين، مجددًا إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضد الانقلاب الذي نفذه الجيش العام الماضي، والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وجرت التظاهرات في الخرطوم ومدينتها التوأم، أم درمان، وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها «اليوم عيد حب الوطن» بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب. وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

 الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع 
وقرب القصر الرئاسي في العاصمة أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، بحسب مراسل لفرانس برس.

وقال المتظاهر خالد محمد: «نطالب بإطلاق أعضاء لجان المقاومة والسياسيين الذين اعتُقلوا دون وجه حق، ولفقت لبعضهم اتهامات غير حقيقية».

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تم توقيف عديد الناشطين التابعين لـ«لجان المقاومة»، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب.

أكثر من 100 معتقل
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان الإثنين، إن «عدد المعتقلين تعسفيًّا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم».

وأضاف التجمع، الذي لعب دورًا بارزًا في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 2019، أن «أعمار المعتقلين إجمالًا تتراوح بين 16 و60 عامًا، ويعاني كبار السن فيهم أمراضًا مزمنة».

وأشارت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان الإثنين، إلى أن عددًا من الموقوفين في سجن سوبا بالخرطوم «دخلوا اليوم في إضراب عن الطعام؛ رفضًا للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن».

وأضافت أن بعض المعتقلين «تم سجنه دون حتى تقديم تهمة له، والآخر ينتظر التحري الذي يتم تأخيره عن قصد للتعريض لمزيد الأذى النفسي والجسدي». والأحد، أعادت الشرطة توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه.

اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق 
والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ووجدي صالح الناطق باسم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، حين أطاح المدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير.

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطًا طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

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