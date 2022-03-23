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بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 03:53 مساء
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى «دول غير صديقة»، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا. 

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون «قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي»، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع، وفق «فرانس برس».

 فرض حظر نفطي على روسيا 
تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة، التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو، وفقًا لوكالة «رويترز».

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وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سحب قواته من أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحلفاء الغربيين، مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم كشف هويته، لأن المناقشات ليست علنية: «نعمل على جولة خامسة من العقوبات، ويجري اقتراح أسماء جديدة كثيرة».

وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية قبل وصول بايدن إلى بروكسل الخميس، لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

 أربع جولات من العقوبات 
ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا، وشملت العقوبات 685 شخصًا من روسيا وروسيا الاتحادية، وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.

ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي، وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، نظرًا لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.

وقال دبلوماسيون، إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا، تحث على فرض حظر بوصفها الخطوة المنطقية التالية على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.

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