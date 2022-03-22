الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.. ويفكر في تثبيت الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروربية ماروس سيفكوفيتش، الثلاثاء، أن بروكسل تريد إرغام دول الاتحاد الأوروبي على تأمين 90% من احتياطاتها من الغاز بحلول نوفمبر «والتفكير في وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء».

وأعلن بعد اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية: «سنقترح إطارًا تشريعيًّا يلزم كل دولة بتأمين مخزونها الاحتياطي من الغاز إلى 90% قبل الأول من نوفمبر لتكون أكثر مرونة في حال حصول تطورات جيوسياسية أو شتاء قاسٍ»، وفق «فرانس برس».

مراقبة منتظمة للاحتياطي

وسيجرى الكشف، الأربعاء، عن اقتراح المفوضية الذي ينص على مراقبة منتظمة للاحتياطي، ومن ثم يعرض على الدول والنواب الأوروبيين. ويندرج الاقتراح ضمن هدف الاتحاد الأوروبي لخفض مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، الذي يعتمد عليه بشكل كبير.

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وفي «خارطة الطريق» للطاقة في 8 مارس، أشارت المفوضية الأوروبية إلى هدف 90%، لكنها حددت المهلة في نهاية سبتمبر. ومطلع مارس كان المخزون الأوروبي مؤمن بنسبة 30%.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي: «هناك إجماع واسع على ذلك، لكن النقاشات ستستمر حتى تكون لدينا قواعد تخزين موحدة ومعززة».

المشتريات الجماعية للغاز

كما ستكشف بروكسل، الأربعاء، مشروعها بشأن المشتريات الجماعية للغاز مستقبلًا بين الدول الأعضاء التي ستسمح باستخدام «لثقل الاقتصادي الهائل لأوروبا» للحصول على أسعار أفضل.

وأكد سيفكوفيتش أن «مجموعة عمل خاصة ستكون على اتصال وثيق مع الدول واللاعبين الرئيسيين في القطاع... يجب أن نتعاون، لا أن نتنافس» في الأسواق العالمية، متوقعًا دعمًا قويًّا من الدول الـ27. سيساعد هذا التنسيق في تنويع إمدادات الاتحاد الأوروبي خارج روسيا.