أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب

مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا بالنمسا. (أرشيفية، الإنترنت)

تتوقع منظمة الدول المصدر النفط (أوبك) انهياراً في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020 بسبب الشلل الاقتصادي العالمي الناتج من جائحة كوفيد-19، متحدثة الخميس عن «صدمة تاريخية وقاسية وشديدة وعالمية» في السوق.

وبحسب «فرانس برس»، توقعت المنظمة في تقريرها الشهري أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 92.82 مليون برميل يوميًا هذا العام، مسجلاً انخفاضاً «غير مسبوق» بنحو 6.85 برميل يومياً مقارنة بعام 2019. وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إنها تتوقع انخفاضاً «تاريخياً» في الطلب على النفط الخام.

تخفيض رسمي

في سياق قريب، أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها وكالة «رويترز»، الخميس، أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لثلاث درجات من النفط الخام التي تبيعها إلى آسيا في مايو.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 7.80 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي انخفاضا 3.15 دولار عن الشهر السابق، كما حددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر مايو عند 7.60 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي انخفاضا 4.50 دولار عن الشهر السابق، وفقًا لوكالة «رويترز».