البنك الدولي: جائحة كورونا ستضرب النمو في آسيا والصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 12:23 مساء

قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ وكذلك الصين.

وأضاف البنك أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1% في 2020، وإلى -0.5% في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8% في 2019، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي الصين، حين كان أول تفش لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر العام الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في التصور الأساسي، أو أن يبلغ مستوى منخفضا عند 0.1% في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1% في 2019.

يذكر أن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أشار الأربعاء الماضي إلى أن البنك قد يضخ  150 مليار دولار على مدى الـ15 شهرًا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة انتشار وباء «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، والتعافي من تداعياته الاقتصادية.

ودعا ديفيد مالباس وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الدول الدائنة في المجموعة، إلى السماح للبلدان الأشد فقرًا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية، بينما تحارب الفيروس، مشيرًا إلى أنه «ينبغي السماح للدول الأفقر بتركيز مواردها على الإجراءات الصحية في مواجهة الأزمة».

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