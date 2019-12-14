تعرف إلى مميزات تاهو وسوبربان 2021 من «شيفروليه»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 03:37 مساء

كشفت «شيفروليه» رسميا عن سيارتيها الـ«SUV» الشهيرتين تاهو وسوبربان 2021 بأجيالهما الجديدة بالكامل.

كلتا السيارتين حصلت على شبك أمامي كبير يتوسطه خط أفقي يحمل شعار الشركة ومصابيح أمامية نحيلة مرتبطة بخطوط LED على شكل حرف C. بالإضافة إلى حصول السيارة على الكثير من الخطوط الحادة في المقدمة لإعطائها انسيابية أكبر للهواء، وحصولها على تقليمات الكروم في الفئات العليا، ومصابيح LED خلفية، و4 فتحات لنظام العادم، وفتحة بانورامية.

حصلت فئات Z71 على نظام تعليق هوائي، التي تسمح للسائق برفع السيارة لمسافة قصوى تصل إلى 101 مم أو تخفيض طول السيارة بمقدار 19 مم. ويستطيع السائق زيادة هبوط مستوى السيارة إلى 51 ملم في حال رفع الأغراض أو ركوب أشخاص في السيارة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

المقصورة الداخلية لكلتا السيارتين أكثر عصرية، حيث حصلت السيارتان على نظام ترفيهي مقاس 10 إنشات يمتلك أحدث نسخة من نظام جنرال موتورز الترفيهي، والمسمى بـ«System3». بالإضافة الى شاشة لعدادات السرعة قياس 8 إنشات للفئات العليا و4.2 إنش للفئات العادية. أما في الخلف فتتوافر كلتا السيارتين بشاشة كبيرة مقاس 15 إنشا للركاب الخلفيين وشاشات على المقاعد قياس 12.6 إنش.

استمرت السيارتان بخيارات الـV8 من المحركات، وهي الأولى بسعة 5.3 لتر بقوة 335 حصانا والآخر بسعة 6.2 بقوة 420 حصانا، حيث تم تطوير هذه المحركات لتدعم تقنيات توفير للوقود بـ12 وضعا مختلفا لإيقاف السلندرات. وترتبط هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.
 

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