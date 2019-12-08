مميزات جديدة لنيسان GT-R50

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 10:55 صباحا

كشفت نيسان عن الإصدار المحدود باسم GT-R50 من شركة التصميم الإيطالية ايتالديزاين بالتعاون مع نيسان.

الشركة ستصنع 50 نسخة فقط منها وستنتهي الحجوزات قريباً، مع بدء التوصيل في نهاية 2020 وتأخر البعض إلى نهاية 2021 وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

السيارة الإنتاجية النهائية مطابقة للنسخة الاختبارية التي دُشنت في 2018، باستثناء وضع المرايا الجانبية التقليدية عوضاً عن كاميرات الرؤية الخلفية في السيارة الاختبارية، وستعتمد GT-R50على محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.8 لتر بقوة 720 حصان وعزم دوران 780 نيوتن.متر، وكل محرك مصنوع خصيصاً باليد، كل سيارة GT-R50 من ايتالديزان ستكلف 1.12 مليون دولار .
 

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