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أمير المصري: انتظروني في «هاشتاج جوزني»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 11:55 صباحا
أمير المصري: انتظروني في «هاشتاج جوزني»
أمير المصري على بوستر فيلم «هاشتاج جوزني» (خاص لـ بوابة الوسط)
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كشف الممثل الشاب أمير المصري عودته للساحة السينمائية العربية من خلال فيلم «هاشتاج جوزني» من إخراج عصام نصار، ويشاركه البطولة مايان السيد، وبيومي فؤاد، وصابرين، ودينا، وإسلام إبراهيم.

وأشار أمير: «الفيلم من النوعية التي تستهدف شريحة كبيرة في عالمنا العربي، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الـ دي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من أن يفقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه»، وفقا لبيان.

وأكد المصري الحائز جائزة «بافتا» كأفضل ممثل عن فيلم «ليمبو» العام 2021، أن نجاحه في السينما العالمية لا يتعارض مع تواجده على الساحة المصرية والعربية، قائلا: «أعلم جيدا أهمية المشاركة في الأعمال الفنية في الغرب وبالتحديد في هوليوود، ولكن ذلك لا يعني أن ننسى المشاركة والتواجد في السينما المصرية والعربية، والتي لها مكانة عالمية وساهمت في تقديم العديد من الأعمال والقامات الفنية التي وصلت للعالمية».

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يشار إلى أن الظهور الأول لأمير المصري كان مع الفنان محمد هنيدي في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» العام 2008، قام بعدها بالمشاركة في عدد من الأعمال المصرية والأجنبية، ليكون انتقاله نحو العالمية من خلال فيلم «ليمبو» الذي فاز بالجائزة الذهبية بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2021، ودخوله القائمة الواعدة لوجوه شاشة الغد البريطانية، كأحد الوجوه الصاعدة في العام 2021، لتتوالى الأدوار بعدها وعلى رأسها أداؤه لدور محمد الفايد في المسلسل الشهير «The Crown»، وفيلم «ماء ورد» للمخرج العالمي جون ستيوارت، إضافة لأدواره في فيلم «ساس روج هيروز»، وأيضا فيلم «كلوب زيرو» مع المخرجة العالمية جيسيكا هاوسنر، و«إن كاميرا» لخالد النقاش.

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