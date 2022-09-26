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«هاشتاج جوزني» باكورة شراكة مصرية - سعودية - يونانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 02:25 مساء
«هاشتاج جوزني» باكورة شراكة مصرية - سعودية - يونانية
بوستر فيلم «هاشتاج جوزني» (خاص لـ بوابة الوسط)
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وقعت ثلاث شركات متخصصة في مجال الإنتاج والتوزيع الفني، وهي «فيبريشن للإنتاج الفني» من مصر، ومجموعة «الصور العربية» من المملكة العربية السعودية، وشركة «تنوير» من اليونان، عقد شراكة استراتيجية، يجري خلالها إنتاج عديد المشاريع الفنية المتميزة من أفلام سينمائية ودراما تلفزيونية.

وكشف التحالف أن المشروع الأول له هو تطوير وإنتاج ثلاثة أفلام روائية طويلة، يتم تصويرها في عدد من دول المنطقة وبمشاركة مجموعة من النجوم في مصر والعالم العربي.

وعلق مؤسس ورئيس شركة «فيبريشن للإنتاج الفني»، أشرف حامد، عن الشراكة قائلا: «سعداء بكوننا جزءًا من الشراكة التي تلبي احتياجات المنطقة العربية من المحتوى الترفيهي، ومتحمسون للإعلان عن أول إنتاج لهذه الشراكة».

وقال رئيس شركة «تنوير» اليونانية، جوزيف سمعان: «نحن واثقون من توحيد جهودنا مع شركائنا في صناعة محتوى درامي مميز وتقديم أفلام عالية الجودة إلى المشاهد العربي».

مفاجآت
وأضافت رؤى المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصور العربية»: «نحن متحمسون جدا للعمل مع قوى إعلامية أخرى، فشراكتنا ستشمل عديد المشاريع السينمائية والدرامية».

وعن باكورة إنتاج التحالف أعلن أشرف حامد بدء تصوير الفيلم الكوميدي «هاشتاج جوزني»، الذي يعتبر عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزجة بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما العربية كثيرا في السنوات الأخيرة، وسيحتوي الفيلم على الكثير من المفاجآت من خلال عدد من الاستعراضات والتي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، وبطولة أمير المصري ومايان السيد وبيومي فؤاد وصابرين ودينا وإسلام إبراهيم وريهام الشنواني.

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