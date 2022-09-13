وفاة المخرج السينمائي جان لوك غودار عن 91 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

غيّب الموت المخرج السينمائي الفرنسي - السويسري جان لوك غودار، أحد آباء ما يُعرف بـ«الموجة الجديدة»، وأعلنت عائلته في بيان أنه توفي «بسلام»، الثلاثاء، في منزله ببلدة رول السويسرية عن عمر ناهز 91 عاما.

ونقل البيان المقتضب الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه عن زوجة غودار آن ماري مييفيل ومنتجيه أنه «توفي في 13 سبتمبر 2022». وأفاد البيان بأن «أي مراسم رسمية لن تقام»، موضحا أن غودار «توفي بسلام في منزله محاطا بأفراد عائلته، وأن جثمانه سيُحرق».

وقال وكيل العائلة للشؤون القانونية والضريبية باتريك جانريه إن إعلان الوفاة كان يُفترض أن يحصل بعد «يومين»، موضحا أن البيان الموزع كُتب على عجل بعد تسرب خبر الوفاة إلى الإعلام.

وأشار إلى أن غودار مات «بسلام في منزله، محاطا بزوجته».

وأضاف أن حرق الجثة سيحصل «خلال يومين وربما غدا»، موضحا أن «الرماد سيبقى مع زوجته».

وشدد على أن حرق الجثة «يجب أن يحدث فعلا في جو من الخصوصية».