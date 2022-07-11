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توقيف السينمائي المعارض جعفر بناهي في طهران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 05:03 مساء
توقيف السينمائي المعارض جعفر بناهي في طهران
صورة ملتقطة في 30 أغسطس 2010 للمخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي في طهران (أ ف ب)
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أصبح المخرج المعارض جعفر بناهي ثالث سينمائي توقفه سلطات طهران، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوقفت السلطات بناهي، الإثنين، وهو أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، وفق «فرانس برس».

ونال بناهي (62 عامًاا) جوائز دولية عدة أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي العام 2015 عن «تاكسي طهران»، وأفضل سيناريو في مهرجان «كان 2018» عن فيلمه «ثلاثة وجوه».

ويأتي توقيف بناهي الذي سبق أن حكم عليه بالسجن والمنع من إعداد الأعمال السينمائية في بلاده، بعد الكشف، الجمعة، عن توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة «الإخلال بالنظام العام» في إيران.

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وأفادت وكالة «مهر» عن «توقيف جعفر بناهي اليوم (الإثنين) أثناء حضوره إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسول آف».

وأضافت: «لا معلومات عن سبب توقيف بناهي وارتباط ذلك بملف رسول آف أو آخرين تم توقيفهم الأسبوع الماضي».

عُرفت عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات في بلاده. ودانه القضاء الإيراني في العام 2010 بـ«الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لمدة 20 عامًاا، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

الإخلال بالنظام العام
وكشف الإعلام الرسمي توقيف رسول آف وآل أحمد بتهمة «الإخلال بالنظام العام» بعد مساندتهما لتحركات احتجاجية شهدتها مناطق إيرانية على خلفية انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد في مايو، في حادثة أودت بحياة 43 شخصًاا.

وتسبب انهيار مبنى «متروبول» الذي كان قيد الإنشاء في آبادان بمحافظة خوزستان، بكارثة تعد من الأسوأ في الجمهورية الإسلامية خلال الأعوام الماضية، وتلته تحركات في مدن عدة تضامنًاا مع عائلات الضحايا، واحتجاجًاا على الفساد وعدم الكفاءة وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

ونشرت مجموعة من السينمائيين الإيرانيين بقيادة رسول آف رسالة مفتوحة في أواخر مايو دعت فيها قوات الأمن إلى «إلقاء أسلحتها» في مواجهة الغضب من «الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والقمع».

كما كان رسول آف وبناهي من ضمن الموقعين في الشهر ذاته على كتاب مفتوح ينتقد توقيف السلطات الإيرانية عددًاا من زملائهم في تلك الفترة.

ورأى الموقعون أن القمع والرقابة يشكلان «انتهاكاًا لحرية التعبير» و«يقللان إلى الحد الأدنى من سلامة المخرجين»، دون ذكر أسماء الموقوفين.

جائزة الدب الذهبي 
نال رسول آف (50 عاماًا) جائزة الدب الذهبي في برلين العام 2020 عن فيلمه «لا وجود للشيطان»، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت طهران جواز سفره إثر فيلمه الروائي الطويل السابق العام 2017 بعنوان «رجل نزيه» الذي عُرض في مهرجان كان وحصل على جائزة في فئة «نظرة ما».

وطالب منظمو مهرجان برلين في بيان بالافراج عن رسول آف وآل أحمد.

وأبدى مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان قلقهما لتوقيف السينمائيين، معتبرين أن «سجن فنانين لالتزامهم السلمي ضد العنف هو أمر مأسوي».

واكتسبت السينما الإيرانية شهرة عالمية من خلال أسماء بارزة مثل عباس كيارستمي الذي نال جائزة «السعفة الذهبية» في كان العام 1997، وأصغر فرهادي الذي نال مرتين جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وكان عضوًاا في لجنة تحكيم مهرجان كان 2022.

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