فيلم إيراني «مثير للجدل» يفوز بجائزة «كريستال غلوب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان مدينة كارلوفي فاري للسينما، في تشيكيا، فوز فاز فيلم «سامر ويذ هوب» للإيرانية صدف فروغي بجائزة «كريستال غلوب».

وأثار الفيلم الإيراني - الكندي انتقادات في المجتمع الإيراني المحافظ، بسبب موضوعه الذي يتناول قصة صداقة بين سبّاح شاب ومدرّبه، حسب «فرانس برس».

و«سامر ويذ هوب» هو ثاني فيلم طويل للمخرجة الإيرانية (45 عاما)، بعد «أفا» سنة 2017.

كذلك، فاز الممثل الأسترالي جوفري راش (المشارك في أعمال شهيرة بينها «شاين» و«بايريتس أوف ذي كاريبيين»)، بجائزة «كريستال غلوب» عن مساهمته في السينما العالمية، خلال هذه النسخة السادسة والخمسين من المهرجان.

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أما جائزة رئيس المهرجان، فنالها الممثل الأميركي الإسباني بينيسيو ديل تورو.

ويقام هذا المهرجان السينمائي، الأهم في أوروبا الوسطى والشرقية، في مدينة كارلوفي فاري المعروفة بمنتجعاتها العلاجية والواقعة على بعد 120 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة براغ. واستقطب الحدث هذا العام أكثر من 120 ألف متفرج.