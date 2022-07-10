Atwasat

فيلم إيراني «مثير للجدل» يفوز بجائزة «كريستال غلوب»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 12:04 مساء
فيلم إيراني «مثير للجدل» يفوز بجائزة «كريستال غلوب»
صدف فروغي تلقي كلمة إثر فوز فيلمها «سامر ويذ هوب» بمهرجان كالوفي فاري السينمائي، تشيكيا، 9 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مهرجان مدينة كارلوفي فاري للسينما، في تشيكيا، فوز فاز فيلم «سامر ويذ هوب» للإيرانية صدف فروغي بجائزة «كريستال غلوب».

وأثار الفيلم الإيراني - الكندي انتقادات في المجتمع الإيراني المحافظ، بسبب موضوعه الذي يتناول قصة صداقة بين سبّاح شاب ومدرّبه، حسب «فرانس برس».

و«سامر ويذ هوب» هو ثاني فيلم طويل للمخرجة الإيرانية (45 عاما)، بعد «أفا» سنة 2017.

كذلك، فاز الممثل الأسترالي جوفري راش (المشارك في أعمال شهيرة بينها «شاين» و«بايريتس أوف ذي كاريبيين»)، بجائزة «كريستال غلوب» عن مساهمته في السينما العالمية، خلال هذه النسخة السادسة والخمسين من المهرجان.

- طهران تمنع عرض فيلم إيراني شارك في «كان السينمائي»

أما جائزة رئيس المهرجان، فنالها الممثل الأميركي الإسباني بينيسيو ديل تورو.

ويقام هذا المهرجان السينمائي، الأهم في أوروبا الوسطى والشرقية، في مدينة كارلوفي فاري المعروفة بمنتجعاتها العلاجية والواقعة على بعد 120 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة براغ. واستقطب الحدث هذا العام أكثر من 120 ألف متفرج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان
«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان
الجمهور يعود إلى «ليالي بعلبك»
الجمهور يعود إلى «ليالي بعلبك»
احتفاء دولي بـ«رحيل آريس» لليبية فاطمة الحاجي
احتفاء دولي بـ«رحيل آريس» لليبية فاطمة الحاجي
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة
الموت يغيب بطل «ذي سوبرانوز»
الموت يغيب بطل «ذي سوبرانوز»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
المزيد
فيلم إيراني «مثير للجدل» يفوز بجائزة «كريستال غلوب»
فيلم إيراني «مثير للجدل» يفوز بجائزة «كريستال غلوب»...
توقيف مخرجين إيرانيين اثنين بتهمة الإخلال بالنظام العام
توقيف مخرجين إيرانيين اثنين بتهمة الإخلال بالنظام العام...
أكاديمية طرابلسية تسعى لإحياء تقليد صياغة المعادن الثمينة
أكاديمية طرابلسية تسعى لإحياء تقليد صياغة المعادن الثمينة...
الموت يغيب بطل «ذي سوبرانوز»
الموت يغيب بطل «ذي سوبرانوز»...
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط