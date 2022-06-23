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طهران تمنع عرض فيلم إيراني شارك في «كان السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 12:00 مساء
طهران تمنع عرض فيلم إيراني شارك في «كان السينمائي»
المخرج الإيراني سعيد روستايي في مدينة كان الفرنسية، 26 مايو 2022 (أ ف ب)
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منعت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، عرض فيلم «إخوة ليلى» (برادران ليلا) الذي شارك في مايو الماضي بالمنافسة على السعفة الذهبية في مهرجان «كان السينمائي»، حسب مصادر رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي قوله إن الفيلم الروائي «جرى حظره من قبل هيئة السينما في البلاد وفقًا للقانون»، وفق «فرانس برس».

وكان «إخوة ليلى» من إخراج سعيد روستايي شارك في مهرجان «كان السينمائي» الأخير حيث حصل على جائزة «لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية».

ويروي هذا الفيلم الطويل الذي تبلغ مدته قرابة ثلاث ساعات قصة عائلة فقيرة على حافة التفكك في إيران غارقة في أزمة اقتصادية عميقة.

وقالت سلطات السينما الإيرانية إنها حظرت الفيلم «حتى إشعار آخر» بسبب «خرقه القواعد من خلال المشاركة دون إذن في مهرجانات أجنبية بمدينة كان ثم في ميونيخ».

وأوضحت الهيئة الإيرانية أن الفيلم لا يمكنه الحصول على رخصة بث في ظل «رفض» المخرج «تصحيح» عمله كما طلبت الوزارة.

العنكبوت المقدس
وخلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» خلال المهرجان في نهاية مايو ألمح روستايي إلى أنه لم يسمح بعد بعرض الفيلم في إيران.

وروستايي (32 عامًا) معروف بشكل خاص بأنه أخرج فيلم «المتر بستة ونصف» (متری شیش ونیم) العام 2021 الذي يتناول تجارة المخدرات ومكافحة السلطات الإيرانية لها.

وفي بداية يونيو، أعلنت إيران أنها احتجت لدى فرنسا على اختيار مهرجان «كان» لفيلم «العنكبوت المقدس» للمخرج علي عباسي، الذي يحكي قصة سفاح قتل المومسات في مدينة مشهد المقدسة الكبرى.

وفازت الفنانة الإيرانية زار أمير إبراهيمي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان «كان» في 2022 عن دورها كصحفية مشاكسة في فيلم الإثارة هذا.

وجرى تكريم مخرجين إيرانيين عظماء في مهرجان «كان» مثل عباس كياروستامي (الذي فاز بالسعفة الذهبية في 1997) وأصغر فرهادي الذي فاز مرتين بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم بلغة أجنبية وكان عضوًا في لجنة التحكيم هذا العام.

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