«نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «نتفليكس» سابقة هي الأولى من نوعها بعرض فيلمها الجديد «The Gray Man» بدور العرض السينمائية في مصر 13 يوليو المقبل، وذلك حرصا منها على أن يستمتع الجمهور بتجربة الفيلم المليء بالأكشن والإثارة بدور العرض السينمائية، مؤكدة أن تجربة السينما تظل فريدة ومهمة وينبغي الحفاظ عليها وحث الجمهور على الاستمتاع بأحداث الفيلم والمؤثرات البصرية والسمعية، خاصة بعد عزوف عدد كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس «كورونا».

ويعد الفيلم الذي أثار حماسة الجمهور فور الإعلان عنه، بسبب طاقم عمله المميز واحد من الإنتاجات الضخمة لـ«نتفليكس» والذي تبلغ ميزانيه 200 مليون دولار، وتشاركها في الإنتاج AGBO، وأحداث الفيلم مستوحاة من الكتاب الأول من سلسلة كتب «The Gray Man» لمارك جريني والتي صدرت العام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان غوسلينغ، كريس إيفانز، آنا دي أرماس، جيسيكا هينويك، اجنر مورا، دانوش، بيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريغ جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، وسكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقان جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة «أفانغرز»، وفقا لبيان.

الشخصيات الفريدة

وحول اختيار فريق العمل أكد المخرج أنتوني روسو أن «اختيار فريق الفيلم هي خطوة من أكثر الأمور المهمة والحرجة في أي عمل، فعلى الرغم من كثرة عدد الممثلين المشاركين في العمل، إلا أننا كنا نريد ممثلين يجلبون بعض الصدق للشخصيات، ولن نكون أكثر حظا للعمل مع الممثلين الذين حصلنا عليهم في هذا العمل، فلقد كان أمرا مهما لأنه عالم ملئ بالكثير من الشخصيات الفريدة وكنا بحاجة إلي فريق عمل على هذا المستوى لتحقيق الرؤية للعالم الذي كنا نصنعه في (The Gray Man)، ولذلك كان لابد للجمهور من مشاهدة الفيلم على شاشات السينما أولا، حتى يرون تفاصيل تلك الشخصيات بوضوح».

وتدور أحداث الفيلم كما أكد المخرج جو روسو أن الرجل الرمادي شخصية غامضة بشكل لا يصدق لها ماض شديد السرية، فهو في جوهره شبح، وظيفته هي الاختفاء على مرأى من الجميع، من خلال عميل وكالة المخابرات المركزية كورت جينترى -الذي يقوم بدوره رايان غوسلينغ- والمعروف أيضا باسم «Sierra Six»، وتم انتزاعه من سجن فيدرالي وتجنيده من قبل المسؤول عنه، وهو دونالد فيتزروي - الذي يقوم بدوره بيلي بوب ثورنتون- وهو قاتل مرتزق يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، ولكن تنقلب الطاولة حيث يصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن - الذي يقوم بدوره كريس إيفانز- في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عن أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا – الذي تقوم بدورها الممثلة آنا دي أرماس - التي تحمي ظهره.

بعض الاحتمالات

وصرح المخرج جو روسو، أن الفيلم يحتمل طرح أجزاء أخرى، لأن العمل الذي سيقدمه هو جزء من سلسلة، وأنه لن يجيب عن كل الأسئلة في هذا الفيلم، ولكن سيترك بعض الاحتمالات مفتوحة لأعمال مستقبلية، قائلا «الفيلم لن يجيب على كل سؤال قد يكون لدى الجماهير لأننا نريد ترك مساحة للأجزاء المستقبلية، فما نفعله في (The Gray Man) مختلف، فيمكن أن يتابع الجمهور شخصيات أخرى في الأجزاء القادمة، وإن كان الفيلم سينتهي ولدى الجمهور قصة كاملة، ولكن لا يزال لديه أسئلة حول الكون الأوسع، وأعتقد أن هذه طريقة واحدة لكسر النموذج قليلا، وهي عدم إعطاء كل شيء للجمهور في فيلم واحد، ليس لدينا سرد مغلق، لدينا قصة مفتوحة تكون مثل فصل في كتاب».

الفيلم تم تصويره ما بين التشيك وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وبدأ تصويره في الفترة من 15 مارس وحتى 22 يوليو 2021، وكان من المفترض بدء التصوير في يناير 2020، ولكن مع انتشار فيروس «كورونا» تم تأجيل التصوير إلى 2021 في لونج بيتش بلوس أنجليس، وسيتم طرح العمل أولا بدور العرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل في بعض دور العرض بمصر، ويوم 14 يوليو في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

الملصق الدعائي لفيلم «The Gray Man» (خاص لـ بوابة الوسط)