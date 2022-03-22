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«خبز» الليبي محمد النعاس ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 05:37 مساء
«خبز» الليبي محمد النعاس ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» للكاتب الليبي محمد النعاس (الإنترنت)
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أُعلنت القائمة المختصرة للجائزة العالمية الخامسة عشرة للرواية العربية، الثلاثاء، ومن بينها «خبز على طاولة الخال ميلاد» للكاتب الليبي محمد النعاس.

وضمت القائمة أيضًا «ماكيت القاهرة» للكاتب المصري طارق إمام، «مذكرات روز» للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي، «دلشاد» للكاتبة بشرى خلفان من عمان، «أسير البرتغاليين» للمغربي محسن الوكيلي، «الخط الأبيض من الليل» للروائي الكويتي خالد نصر الله، وفق «عرب نيوز».

الجوائز
ويتنافس الروائيون على جائزة قيمتها 50 ألف دولار، وسيتم كشف الفائز في 22 مايو خلال حفل في أبو ظبي، الذي سيتم بثه أيضًا عبر الإنترنت.

واختيرت القائمة المختصرة من قبل خمسة حكام، من بينهم الروائي التونسي والفائز السابق بالجائزة العالمية للرواية العربية شكري مبخوت، والطبيب والشاعر والمترجم الليبي عاشور الطويبي، التي أُختيرت من بين 19 عملاً مدرجًا في القائمة الطويلة تم اختيارها من بين 122 مشاركة، من تسع دول في جميع أنحاء العالم العربي.

تمثل الروايات الست مجموعة متنوعة بشكل لافت للنظر من الموضوعات والأشكال حول الهوية والحرية.

وقال مبخوت، رئيس لجنة تحكيم العام 2022، في بيان صدر، إن بعضهم أخذنا في رحلة إلى الماضي، مستوحاة من تطلعات ونضالات الناس الذين يعيشون في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم العربي.

وأضاف: «صور الروائيون الآخرون في هذه القائمة المختصرة الحرية من زوايا مختلفة، مثل حرية التخيل في إعادة بناء واقع يتشابك فيه الخيال والحقيقة، وحرية التعبير والإبداع في مواجهة الاضطهاد المرئي أو الخفي، وحرية الهوية الفردية».

ووصف البروفيسور ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء، القائمة المختصرة للأعمال بأنها «جريئة»، وأثنى على المؤلفين لاستكشاف «موضوعات مرفوضة» وإضافة «مصداقية الادعاء بأن الرواية هي شكل بديل للتعبير السياسي والاجتماعي».

وبشكل جماعي، يتناول الكتاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و 52 عامًا ويمثلون ست دول عربية، مجموعة من القضايا المهمة بما في ذلك الهوية والوصول إلى التعليم والفقر وأدوار الجنسين والخوف والانتقام وحرية التعبير.

سيحصل المؤلفون الستة المختارون على 10 آلاف دولار لكل منهم.

وفاز الكاتب الأردني جلال برجس بالجائزة العام الماضي عن عمله «دفاتر بائعي الكتب» الذي أُعلن في حفل على الإنترنت في مايو الماضي. بالإضافة إلى جائزة قيمتها 50.000 دولار، وتلقى المؤلف أيضًا تمويلًا لتأمين ترجمة إنجليزية لروايته.

«خبز على مائدة الخال ميلاد»
يستكشف الكاتب الليبي محمد النعاس أدوار الجنسين وأفكار الذكورة في قرية نائية في بلده الأصلي.

«ماكيت القاهرة»
يستخدم طارق إمام تقنيات أدبية إبداعية لاستكشاف التحول السياسي والاجتماعي والثقافي في مصر.

«مذكرات روز»
تدور أحداث الرواية الأولى للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي، في الحي القديم بدبي في الستينات، حيث تكشف روز مشاعرها في يوميات سرية.

«دلشاد»
تروي رواية بشرى خلفان، المستوحاة من التاريخ العماني، قصة المصاعب التي مرت بها عائلة واحدة على مدى ثلاثة أجيال في عُمان في أوائل القرن العشرين وحتى منتصفه.

«أسير البرتغاليين»
الكاتب المغربي محسن الوكيلي يستكشف العلاقة بين رجل وسجانه في سجن برتغالي على الساحل المغربي.

«الخط الأبيض من الليل»
الكاتب الكويتي خالد نصر الله، هو أصغر روائي يتم ترشيحه في القائمة المختصرة لكتابه الذي يتحدث عن رجل يعاني منع رواية مثيرة للجدل.

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