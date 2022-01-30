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جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 03:34 مساء
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
من اليمين، الدكتورة جازية شعيتير والقاصة رحاب شنيب أثناء حفل التوقيع، معرض القاهرة للكتاب 2022 (بوابة الوسط)
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ضمن مشاركة ليبيا في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبرعاية البرنامج الثقافي الليبي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، وقعت الباحثة والأكاديمية، الدكتورة، جازية شعيتير، كتابها «شجون قانونية»، الصادر عن دار الفضيل للنشر والتوزيع.

والكتاب، الذي وقعته شعيتير الأحد، هو مجموعة قراءات نقدية في التشريعات الليبية، ودراسات نقدية قانونية بطابع أدبي مشوق.

وقالت الدكتورة جازية شعيتير لـ«بوابة الوسط»، خلال حفل التوقيع: «الكتاب هو مجموعة من المقالات تنتمي للصحافة القانونية، وتتناول مرحلة مهمة من التشريعات الليبية كتبتها في الفترة الممتدة من 2015 إلى منتصف 2021 في عدد من الصحف والمدونات، وأهمها المفكرة القانونية، وبوابة الوسط».

وأضافت قائلة: «هذه التوليفة المنوعة من المقالات يجمعها عنوان (شجون قانونية) لأن القاسم المشترك هو هاجس كاتبتها ليس فقط لتخصصها وإنما للواقع الليبي المعاش وقت كتابة هده المقالات».

كتاب «شجون قانونية» يتكون من فصلين متضمنًا أكثر من 35 مقالة، ففي الفصل الأول من الكتاب المعنون بـ«قانون النسوة» يلتقط بعضًا من الشجون النسوية الليبية ويرصد من خلالها علاقتها بالقانون، ويطرح سؤال: هل كان القانون أداة حماية للمرأة في تلك الشجون أم أداة انتهاك؟، أما الفصل الثاني وعنوانه «واو الجماعة» فيلتقط بعضًا من شجون الجماعة الليبية، ويسلط الضوء القانوني عليها وإلى أي مدى تصدق عبارة: القانون ابن بيئته وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر الابن على أمه؟.

حضر حفل التوقيع وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل، وعدد من الأكاديميين والمثقفين والكتاب الليبيين والعرب، وعدد من المستشارين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بمجال القانون.

الدكتورة جازية جبريل شعيتير، هي عضوة مستقيلة من لجنة الحوار الليبي السياسي بجنيف، ومتحصلة على ليسانس قانون كلية القانون جامعة بنغازي العام 1993، وماجستير سنة 2003، ودكتوراه في القانون الجنائي جامعة عين شمس بالقاهرة العام 2011، كما شغلت عديد المناصب على المستوى الأكاديمي كعميدة لكلية القانون ورئيس لقسم القانون الجنائي بجامعة بنغازي، وترأست العديد من لجان التحقيق والإشراف على رسائل الماجستير، وتشغل الآن نائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع جامعة بنغازي.

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