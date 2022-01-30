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نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 10:35 صباحا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
الأكاديمي والكاتب والمترجم نجيب الحصادي. (الوسط).
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قال الأكاديمي والكاتب والمترجم نجيب الحصادي، أستاذ الفلسفة بجامعة بنغازي، والعين الإمارتية سابقًا، إن الترجمة بالنسبة له أسهل من الكتابة والتأليف رغم أنه يقضي أكثر من عشر ساعات يوميًّا في الترجمة، حيث يبدأ عمله بالمنزل من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، لا يفصله عنهما سوى ساعتين من الراحة فقط، معتبرًا أن المترجم هو «لص يدان على ما ترك، وليس على ما سرق».

وجاء حديث الدكتور نجيب الحصادي خلال استضافته من قبل البرنامج الثقافي الليبي برعاية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ53، في ندوة بعنوان «تجربتي في الكتابة»، التي أُقيمت بالصالون الثقافي، وتحدث فيها الدكتور نجيب الحصادي عن تجربته في الترجمة  أكثر من الكتابة بسبب تفاعل الجمهور مع قضية الترجمة وأسئلة الحاضرين التي صبت في هذا الاتجاه.

ولفت المترجم نجيب الحصادي إلى أن دافعه الأساسي لخوض غمار الترجمة هو ندرة المراجع والكتب المترجمة لما كان يرغب في تدريسه لطلبته، ولكنه كان دائمًا يواجه بسؤال من الكتاب والمثقفين عن ماهية مشروع الترجمة لنجيب الحصادي، الذي دفعه لاستكمال مساره في الترجمة رغم التحديات والانتقادات التي تواجه العاملين في مجال الترجمة.

وحول موقف ووضعية اللغة العربية في مضمار الترجمة، قال الحصادي: «هناك فريقان، الأول يعلي من شأن اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن، والثاني يرى أنها تتراجع وغير قادرة على الترجمة، والحقيقة أرى أن أي حديث عن تراتبية بين اللغات لا معنى له، لأن ليس هناك معيارًا مشتركًا يمكن الاحتكام إليه للمفاضلة والمقارنة بين اللغات، فاللغة العربية كانت متفوقة في العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية، ولكن حال اللغة هو من حال أبنائها دائمًا».

واعتبر الدكتور نجيب الحصادي أنه «تحدث أحيانًا عمليات ترجمة تشوه النص الأصلي، ولكننا نعتبر أيضًا أن فكرة الترجمة بدقة هي فكرة مثالية أو خيالية، لأننا نضع في الاعتبار الكثير من الأشياء أثناء الترجمة منها اختلاف الثقافات، والخصوصية الثقافية للبلد التي ننقل عنها».

وحول الترجمة كعمل مؤسسي من خلال تجربته مع «المركز القومي للترجمة» في جمهورية مصر، ومشروع «نقل المعارف» بمملكة البحرين، ودار «رؤية» للنشر والتوزيع بالكويت، تأسف الدكتور نجيب الحصادي عن العراقيل البيروقراطية التي تعطل انطلاق «المركز الوطني للترجمة»، الذي تأسس في مدينة درنة بقرار من وزير الثقافة الأسبق عبد الرحمن هابيل سنة 2012، حيث لم يجرِ حتى الأن صرف أي ميزانية للمركز منذ تأسيسه، كما لم تتم الموافقة على التعديل المطلوب على مجلس الإدارة.

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ندوة «تجربتي في الكتابة» هي الندوة الافتتاحية للبرنامج الثقافي الليبي برعاية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، حيث شهدت حضور عدد من الكتاب والمثقفين والأكاديميين الليبيين، من أبرزهم الناقد أحمد الفيتوري، والقاصة رحاب شنيب، والشاعرة فريال الدالي، والأكاديمية أم العز الفارسي، وسط غياب وزير الثقافة المكلف، سلامة الغويل، وعدد كبير من أعضاء الوفد الليبي المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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