Atwasat

منصور بوشناف يشارك بندوة «المسرح البوليفوني» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 08:38 مساء
منصور بوشناف يشارك بندوة «المسرح البوليفوني» في القاهرة
من اليمين الأديب الليبي منصور بوشناف والمسرحي العراقي حازم كمال الدين ومدير الندوة الدكتور محمد زعيمة.(الوسط)
alwasat radio

شارك الأديب والكاتب المسرحي الليبي، منصور بوشناف، في ندوة مناقشة كتاب «المسرح البوليفوني فنون ما بعد الحداثة»، للدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر، وذلك بقاعة الفنون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين.

الكتاب يرصد منهج المسرح «البوليفوني» للفنان المصري انتصار عبدالفتاح في عروضه المسرحية، وبجانب الأديب منصور بوشناف شارك المسرحي العراقي حازم كمال الدين في الندوة التي أدارها الدكتور محمد زعيمة.

وقال الأديب منصور بوشناف: «في هذا الكتاب (المسرح البوليفوني وفنون ما بعد الحداثة) تقدم الدكتورة رانيا يحيى، لنا عرضًا شيقًا وممتازًا لأطروحات ما بعد الحداثة، باحثة في جذور وبدايات النشأة لهذا المجرى الثقافي والفلسفي والفني الذي فرض رؤاه؛ بل وهيمن على حركة النقد والدراسات الأدبية والفنية في هذه العقود الأخيرة».

وأضاف: «المبشر في هذا الكتاب أنه لا يطرح النظريات والمناهج مكتفيًا بتقديمها لنا كبضاعة جاهزة بل يحولها إلى عدة للتحليل، يطبق ما طرح من نظريات على تجربة مهمة، هي تجربة المسرح البوليفوني عبر أعمال مخرج رائد هو انتصار عبدالفتاح فقد تتبعت الباحثة هذه التجربة الرائدة وأشارت بشكل مباشر وواضح إلى عناصر ما بعد الحداثة في هذه الأعمال».

وتابع قائلًا: «أذكر في تسعينيات القرن الماضي وفي القاهرة تحديدًا استمعت لمحاضرة للإنجليزي جون اللسم بعنوان نسبية الحداثة، اللسم يقول إن حداثة أوروبا ليست حداثة الهند مثلا فلكل ثقافة ومجتمع حداثته الخاصة».

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

ويرى الكاتب منصور بوشناف أن «في ما بعد حداثة انتصار ورانيا ثمة نسبية هي ابنة خصوصية مصرية وإسلامية عربية وبالتأكيد فرعونية، فما بعد حداثة مسرح انتصار ورغم التجاور والتشظي وتناثر السرديات الصغرى وتنافرها أحيانًا إلا أن انتصار عبدالفتاح يصبها في مجرى سردية عامة كبرى هي سردية النهضة والمعاصرة والإيمان بالمستقبل وكأنما ما بعد حداثة هذه التجربة تقود إلى حداثة حقيقية نابعة من الذات المفردة ومن السرديات الصغرى التي كانت مهملة ومهمشة في زمن السردية الكبرى سردية النهضة الموؤودة».

وأشار بوشناف إلى أنه على «عكس فنون ما بعد الحداثة الأوروبية التي تظل فيها الذات تعاني الفراغ وتحدق في الفراغ  والتي يتحول فيها المواطن إلى فرد نهم للاستهلاك، وتتحول فيها لذة الإنتاج ومعناه إلى لذة الاستهلاك ولا معناه، أما في تجربة انتصار عبدالفتاح وكما قدمتها لنا على نحو ممتاز دكتورة رانيا  يكتسب اللا معنى معنى، ويصير للصيرورة هدف وغاية تندمج السرديات الصغرى في سردية عامة تستهدف السلام والعدل والمحبة والتآخي».

وختم الأديب والكاتب المسرحي، منصور بوشناف، حديثه بالقول: «هذا الكتاب ليس إضاءة على مسرح انتصار عبدالفتاح البوليفوني فقط بل هو أيضًا إضاءة للأحياء والولادة من جديد، إننا نرقص ونغني ونستعين بحابي، هذا كتاب قد يؤسس لقراءات جديدة للمنتج الجديد في كل الفنون والآداب عبر رؤى ما بعد الحداثة».

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

يذكر أن الأديب منصور بوشناف ولد ببلدة بني وليد في 22 أكتوبر 1954 وانتقل إلى مدينة مصراتة حيث بدأ الكتابة، في الصحف الليبية في العام 1970، والتحق بفرقة المسرح الوطني مصراتة، وهو لا يزال آنذاك طالبًا في مرحلة التعليم الثانوي حيث كتب مسرحية «الإنسان والشيطان»، وحين انتقل لمواصلة دراسته الجامعية بمدينة بنغازي كتب مسرحية «تداخل الحكايات في غياب الراوي» وتغير مسار حياته كليًا إثر عرض مسرحيته «عندما تحكم الجرذان» حيث تعرض للاعتقال سنة 1976 وقضى 12 عامًا في السجن.

بعد الإفراج عنه في مارس العام 1988، كتب بوشناف العديد من المسرحيات والروايات، منها، «توقف» و«العروس» و«الحجالات» وروايات «سراب الليل»، و«مضغ العلكة»، و«الكلب الذهبي»، كما تُرجمت عدد من رواياته إلى اللغة الإنجليزية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم
«سالب واحد» تعود للهناجر بعد عرضها في منتدى شباب العالم
مهرجان «الإسماعيلية» يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة
مهرجان «الإسماعيلية» يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة
الياباني كوجي فوكادا نجم المهرجان الدولي للسينما الآسيوية في فوزول
الياباني كوجي فوكادا نجم المهرجان الدولي للسينما الآسيوية في ...
جوني ميتشل تحذو حذو نيل يونغ وتحذف أعمالها من «سبوتيفاي»
جوني ميتشل تحذو حذو نيل يونغ وتحذف أعمالها من «سبوتيفاي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات...
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»...
المزيد
منصور بوشناف يشارك بندوة «المسرح البوليفوني» في القاهرة
منصور بوشناف يشارك بندوة «المسرح البوليفوني» في القاهرة...
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب...
بالصور: افتتاح الدورة الاستثنائية من مهرجان «جمعية الفيلم السنوي» بمصر
بالصور: افتتاح الدورة الاستثنائية من مهرجان «جمعية الفيلم ......
جوني ميتشل تحذو حذو نيل يونغ وتحذف أعمالها من «سبوتيفاي»
جوني ميتشل تحذو حذو نيل يونغ وتحذف أعمالها من «سبوتيفاي»...
الياباني كوجي فوكادا نجم المهرجان الدولي للسينما الآسيوية في فوزول
الياباني كوجي فوكادا نجم المهرجان الدولي للسينما الآسيوية في......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط