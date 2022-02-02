Atwasat

الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 11:26 مساء
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الشاعرة فريال الدالي والشاعر جمعة الفاخري. (الإنترنت)
alwasat radio

شارك الشاعر جمعة الفاخري، والشاعرة فريال الدالي، في الأمسية الشعرية التي أُقيمت ضمن مشاركة ليبيا في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبرعاية البرنامج الثقافي الليبي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية.

وألقى الشاعر جمعة الفاخري، قصيدة بعنوان، «صمتي لغاتي»، وأخرى بعنوان «وطن يطل على شغاف الأفئدة»، وثالثة بعنوان «مروا بقلبك»، كما شاركت الشاعرة، فريال الدالي بأربع قصائد وهي: «ذوبان»، و«قلبي على وطن» و«محاولة لصف الزحام»، و «لا أدرك العنقود».

باقة من الشعراء العرب
وجاءت مشاركة الشاعرين جمعة الفاخري وفريال الدالي، وسط باقة من الشعراء العرب، منهم فضيلة ملهاق من الجزائر، وعبد الرزاق الربيعي من سلطنة عمان، وصلاح اللقاني، ومحمود شرف، وعبد الرحمن مقلد، وأحمد مدني، ومحمد ملوك، من مصر.

- نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

- منصور بوشناف يشارك بندوة «المسرح البوليفوني» في القاهرة

- جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

- سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

الشاعر جمعة الفاخري من مواليد أجدابيا سنة 1966، وغنى له كثير من المطربين والمنشدين قصائد فصيحة وعامية، منها قصائد «ليبيا»، «وطني»، «قلوب للوطن»، «وطن الفوارس»، «إلى أمي»، «أميرة ذاتي»، كما صدر له عدة دواوين شعرية منها «اعترافات شرقي معاصر»، و«حدث في مثل هذا القلب»، و«شيء من وهج القلب»، و«توقيعات على وجنة القمر»، و«تقمصتني امرأة»، كما ترجمت بعض نصوصه الأدبية للغات السويدية والفارسية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية.

أما الشاعرة فريال الدالي فهي من مواليد طرابلس العام 1976، تحصلت على دبلوم معلمات، تخصص تربية فنية، تكتب الشعر والمقالة، ومارست التشكيل كمهنة عبر التعليم، ثم اتجهت إلى ممارسة فن الخط العربي، وصدر لها دواوين شعرية منها «محاولة لصف ازدحام» و««أتقفى آثار عطرك»، و«في نسق الحكاية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية

واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد

الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل ...
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة

سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
المادة السادسة وإشكالية التشريع

المادة السادسة وإشكالية التشريع
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
«إنديانا جونز الفن» يعيد تمثالا رومانيا مسروقا إلى متحف فرنسي
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
هشام نزيه يفوز بإحدى جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة
فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»
فارس الأندلسي ينافس بـ«طريق الكاف» في «كليرمون-فيران»
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن الصعوبات التي تواجههم في ليبيا والخارج
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن ...
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين مغناطيسيا
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين مغناطيسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات
«تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات...
المزيد
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة...
ليلى علوي: شخصيتي في «منورة بأهلها» صعبة ومركبة
ليلى علوي: شخصيتي في «منورة بأهلها» صعبة ومركبة...
تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»
تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان «الإسكندرية للفيلم ......
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين مغناطيسيا
مهرجان سينمائي في السويد يعرض أفلاما بتنويم المشاهدين ......
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن الصعوبات التي تواجههم في ليبيا والخارج
الناشرون الليبيون بمعرض القاهرة يتحدثون لـ«بوابة الوسط» عن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط