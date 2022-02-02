الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الشاعر جمعة الفاخري، والشاعرة فريال الدالي، في الأمسية الشعرية التي أُقيمت ضمن مشاركة ليبيا في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبرعاية البرنامج الثقافي الليبي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية.

وألقى الشاعر جمعة الفاخري، قصيدة بعنوان، «صمتي لغاتي»، وأخرى بعنوان «وطن يطل على شغاف الأفئدة»، وثالثة بعنوان «مروا بقلبك»، كما شاركت الشاعرة، فريال الدالي بأربع قصائد وهي: «ذوبان»، و«قلبي على وطن» و«محاولة لصف الزحام»، و «لا أدرك العنقود».

باقة من الشعراء العرب

وجاءت مشاركة الشاعرين جمعة الفاخري وفريال الدالي، وسط باقة من الشعراء العرب، منهم فضيلة ملهاق من الجزائر، وعبد الرزاق الربيعي من سلطنة عمان، وصلاح اللقاني، ومحمود شرف، وعبد الرحمن مقلد، وأحمد مدني، ومحمد ملوك، من مصر.

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الشاعر جمعة الفاخري من مواليد أجدابيا سنة 1966، وغنى له كثير من المطربين والمنشدين قصائد فصيحة وعامية، منها قصائد «ليبيا»، «وطني»، «قلوب للوطن»، «وطن الفوارس»، «إلى أمي»، «أميرة ذاتي»، كما صدر له عدة دواوين شعرية منها «اعترافات شرقي معاصر»، و«حدث في مثل هذا القلب»، و«شيء من وهج القلب»، و«توقيعات على وجنة القمر»، و«تقمصتني امرأة»، كما ترجمت بعض نصوصه الأدبية للغات السويدية والفارسية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية.

أما الشاعرة فريال الدالي فهي من مواليد طرابلس العام 1976، تحصلت على دبلوم معلمات، تخصص تربية فنية، تكتب الشعر والمقالة، ومارست التشكيل كمهنة عبر التعليم، ثم اتجهت إلى ممارسة فن الخط العربي، وصدر لها دواوين شعرية منها «محاولة لصف ازدحام» و««أتقفى آثار عطرك»، و«في نسق الحكاية».