سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

جددت سلسة «كتاب الوسط» عددا من إصداراتها خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، والمتوفرة بقسم اتحاد الناشرين الليبيين، بالصالة رقم «3» جناح «C41» بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت الإصدارات التي طرحتها سلسلة «كتاب الوسط» متنوعة لنخبة من الكتاب والأكاديميين الليبيين في عدة جوانب منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن أبرز إصدارات سلسة «كتاب الوسط»، كتاب «ذاكرة معتقل» وهو سيرة ذاتية للسيد صالح الغزال، حيث يسرد فيها سنوات اعتقاله الثماني عشرة في سجون القذافي.

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أما كتاب «محمد الزواوي.. متعة السخرية»، فهو من إعداد الباحثة الليبية فاطمة غندور، ويجمع الكثير عن رسام الكاريكاتير الشهير محمد الزواوي عبر ما كتبه عدد من الكتاب والمهتمين خلال سنوات مختلفة، مما يعتبر استعادة للذاكرة الوطنية وفقا لما كتبته غندور في مقدمة الكتاب.

كما صدر كتاب «مصطفى بن عامر.. وطن ووطنية»، من إعداد الكاتبة أمينة حسين، وهو سيرة حياة المناضل الوطني خلال مرحلة الاستقلال، وتوثيق لتلك المرحلة وكفاح ذلك الجيل، وفي الجانب الرياضي صدر كتاب «إبراهيم المصري.. حارس المرمى الفنان» للصحفي الرياضي المخضرم فيصل فخري الذي يوثق في هذا الكتاب مسيرة نجم الكرة الليبية وحامي عرين المنتخب الوطني خلال الستينيات، كما يعرج الكتاب على جزء مهم من تاريخ الكرة الليبية.

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كما توجد الإصدارات السابقة من سلسة «كتاب الوسط» مثل كتاب «الصادق النيهوم.. جامع المختلف عليه» من إعداد الكاتب أحمد الفيتوري، وكتاب «كلمات في محراب الوطن.. تحديات المخاض الديمقراطي» للأكاديمي زاهي المغيربي، وكتاب «التجريف الثقافي»، للقاص عمر الككلي، وكتاب «قهوة سي عقيلة»، للكاتب محمد عقيلة العمامي، وكتاب «يمشي على مهل ويسبقنا»، للدكتور نجيب الحصادي، وكتاب «ليبيا المكان والزمان والإنسان» للأكاديمي منصور محمد الكيخيا، وكتاب «التاريخ يتجهم والحياة تضحك» للكاتب سالم العوكلي، وكتاب «مختارات من وثائق الإدارتين البريطانيتين في برقة وطرابلس الغرب» للأستاذ علي محمد حمامة، وكتاب «بين الأمل والألم» مذكرات للسجين السياسي عمر المختار الوافي، كتاب «صورة نجيب سرور» للكاتب عبد العظيم قباصة.

يذكر أن الأديب أحمد الفيتوري هو المحرر المسؤول عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة الوسط الإعلامية، وانطلقت إصداراتها منذ بداية العام 2018.