الشاعر صالح قادربوه يلقي بـ«السندباد الليبي» في معرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الشاعر الليبي، صالح قادربوه، في الأمسية الشعرية ضمن مشاركة ليبيا في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبرعاية البرنامج الثقافي الليبي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية.

وألقى الشاعر الليبي، صالح قادربوه، قصيدته الجديدة بعنوان، «السندباد الليبي»، وأخرى بعنوان «اسمك»، من ديوانه «التأويل الوردي لبياض الكوكب»، وجاءت مشاركة الشاعر صالح قادربوه، وسط باقة من الشعراء المصريين، منهم أحمد سويلم وأحمد طه وعاطف عبد العزيز والسيد حسن وأحمد بلبولة وشريف الشافعي وعيد عبد الحليم.

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يشار إلى أن الشاعر صالح أحمد قادربوه وُلد بمدينة ببنغازي العام 1975 وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بنغازي 1997، وعمل في مجال التدريس ثم عمل بمجلس تنمية الإبداع الثقافي، وبدأ في كتابة الشعر العام 1992.

كما كتب المقال ونشر إنتاجه في عديد الصحف الليبية، والدوريات العربية، وصدرت له أربعة دواوين شعرية، وترأس المركز الليبي للدراسات الثقافية، وعمل رئيس تحرير مجله «النماذج الثقافية».