الشاعر سراج الدين الورفلي يجلب معه «الجدات» لمعرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الشاعر الليبي، سراج الدين الورفلي، في الأمسية الشعرية ضمن مشاركة ليبيا في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبرعاية البرنامج الثقافي الليبي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية.

وألقى الشاعر، سراج الدين الورفلي، قصيدة بعنوان، «العاديات»، وأخرى بعنوان «الجدات»، وثالثة بعنوان «شيطان خارج الخدمة» ورابعة بعنوان «I don't fucking care» من ديوانه «وصايا كارافاجيو».

نخبة من الشعراء العرب

وجاءت مشاركة الشاعر سراج الدين الورفلي وسط نخبة من الشعراء العرب، منهم: نزار النداوي من العراق، ومحمد البريكي من الإمارات، ومحمدأدم، وأحمد عنتر، وعزت الطيري، وأحمد بخيت، ومحمد الحناطي، وأحمد إمام، ومحمود الكرباشي من مصر.

- نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

- منصور بوشناف يشارك بندوة «المسرح البوليفوني» في القاهرة

- جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

الشاعر سراج الدين الورفلي، مواليد 1984، من مدينة بنغازي صدر ديوانه الأول عن دار «هنّ» في العاصمة المصرية القاهرة، وحمل عنوان «خمسة توابيت لستة رجال»، حصل على الترتيب الأول لمسابقة «سيلكما» في الشعر 2017، دورة الشاعر الليبي مفتاح العماري. كما حصلت مجموعته الشعرية الثانية «كاريزما الموت» على الترتيب الأول في جائزة محمد عفيفي مطر للشعراء العرب بدورتها الثانية في العام 2018.

الجمهور المتابع للأمسية الشعرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 2022. (الوسط).