رحيل مخرج «ديفا» عن 75 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس الخميس عن 75 عامًا، على ما أعلن شقيقه جان كلود الجمعة، وكذلك زوجة الراحل وابنته.

وفارق بينيكس الحياة في منزله الباريسي، بعد صراع طويل مع المرض ومسيرة اكتسب خلالها شهرته بفضل فيلميه «ديفا» العام 1981 و«2°37 لو ماتان» العام 1986، وفق «فرانس برس».

ورشّح «2°37 لو ماتان» لتسع جوائز سيزار الخاصة بالسينما الفرنسية، وكذلك لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، واكتشف فيه الجمهور الممثلة الفرنسية بياتريس دال التي أدت فيه دور بيتّي.

إلا أن الأفلام التي تلته لم تحقق نجاحًا، ومنها «روزلين إيه ليه ليون». والعام 2001، عاد بعد غياب تسع سنوات بفيلمه «مورتيل ترانسفير» الذي فشل تجارياً ونقدياً، ورتّب على المخرج ديونًا كبيرة.

وكان هذا العمل آخر أفلامه الروائية الطويلة، وانكب بعده على الأفلام الوثائقية للشاشة الصغيرة من خلال شركته للإنتاج «كارغو فيلم».

وترأس بينيكس العام 2016 لجنة التحكيم في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان طوكيو السينمائي.