«القاهرة السينمائي» يكشف تفاصيل «أبو صدام» المنافس على «الهرم الذهبي»

مشهد من فيلم «أبو صدام» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، أن فيلم «أبو صدام»، سيكون هو الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن مسابقته الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، أعرب محمد حفظي، رئيس المهرجان، عن سعادته لاختيار فيلم «أبو صدام»، الذي تدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، ليكون الفيلم المصري في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة المنتظرة، مضيفًا أن الفيلم سيعرض عالميًا للمرة الأولى للجمهور، وهو من إخراج نادين خان، التي يفخر بتواجدها ضمن السينمائيين المشاركين بأفلامهم هذا العام، واصفًا إياها بأنها مخرجة ذات موهبة كبيرة وتتمتع برؤية ثرية، ورغم أنها مُقلة في أعمالها، فإنها دائمًا ما تلجأ لاستخدام لغة بصرية مختلفة تضفي على أفلامها بصمتها الخاصة.

فيما أشاد أندرو محسن، مدير المكتب الفني للمهرجان، بمستوى الفيلم، مؤكدًا أنه يعد من أفضل الأفلام المصرية التي اختارها المهرجان خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن ينال ذلك العمل استحسانًا جماهيريًا كبيرًا وأن يحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية فور عرضه.

في السياق نفسه، أكدت مخرجة الفيلم نادين خان، سعادتها بانتماء «أبو صدام»، لمهرجان «القاهرة»، خاصة أن الجمهور سيشاهد للمرة الأولى هذا الفيلم الذي يدور حول سائق «تريلا» ذي خبرة، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.

وعن اختيار الأبطال، كشفت نادين، أن كل من سيظهر خلال الأحداث هم من ضيوف الشرف، عدا الفنانين محمد ممدوح، وأحمد داش، فهما يقومان بدوري البطولة، لافتة إلى أنهما كانا خيارها الأول للعمل منذ البداية، وهذا ما أسفر عن تناغم رائع أمام الكاميرا، أكثر مما كانت تتوقع.

«أبو صدام» من بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومن المقرر أن يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، وهديل حسن.

الفيلم قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، إنتاج شركة «سي سينما»، مدير التصوير عبدالسلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

لجنة التحكيم

يشار إلى أن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، كان قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم أخيرًا، مشاركة 13 فيلما من بينهم «أبو صدام»، في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات دورته الـ43.

فيما كشف المهرجان أيضًا عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقة نفسها، حيث تم اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، كرئيس للجنة التحكيم، أما الأعضاء فهم، الممثلة الأميركية ماريسا برينسون، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الفرنسية نورا أرنيزيدر، والممثلة المصرية نيللي كريم، والمخرج الهندي شايتانيا تاماهاني، والمخرج الإيطالي روبرتو مينيفريني.