13 فيلما تتنافس على الهرم الذهبي في «القاهرة السينمائي»

محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة ضمن المسابقة الدولية التي ستقام خلال فعاليات دورته الـ43، والتي من المُقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة أفلام «107 أمهات» (سلوفاكيا، التشيك، أوكرانيا) إخراج بيتر كيريكس، «أبو صدام» (مصر) إخراج: نادين خان، «انطوائيون» (كوريا الجنوبية) إخراج هونغ سبونغ يون، «بنات» (ألمانيا، إيطاليا، اليونان) إخراج نانا نيول، «بنات عبد الرحمن» (الأردن) إخراج زيد أبو حمدان، «الثقب في السياج» (المكسيك، بولندا) إخراج خواكين ديل باسو، «جسد ضئيل» (إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا) إخراج لورا ساماني.

كما تضم القائمة أفلام «رقيق» (فرنسا) إخراج صامويل ثيس، «سبعة كلاب» (الأرجنتين) إخراج رودريجو جيريرو، «صلاة من أجل المسلوبين» (المكسيك، ألمانيا، البرازيل) إخراج تاتيانا هيزو، «غُدوة» (تونس) إخراج ظافر العابدين، «كيارا» (إيطاليا، فرنسا) إخراج جوناس كاربينيانو، «معجزة» (رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا) إخراج بوجدان جورج أبتري.

على صعيد آخر، كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، أن المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، سيتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية، فيما جاءت قائمة الأعضاء كالآتي: الممثلة الأميركية ماريسا برينسون، المؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، الممثلة الفرنسية نورا أررندر، الفنانة المصرية نيللي كريم، المخرج الهندي شايتانيا تاماهاني، والمخرج الإيطالي روبرتو مينيفريني.

ومن المقرر أن يتم منح الأفلام الفائزة الجوائز التالية: «الهرم الذهبي» لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، «الهرم الفضي» (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) لأحسن مخرج، «الهرم البرونزي» لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.