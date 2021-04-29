خروج محمد رمضان وكرارة ودينا الشربيني بعد مرحلة التقييم الأولى لجوائز «ADCA»

جوائز «النقاد للدراما العربية» (ADCA) تعلن القائمة القصيرة في مرحلة التقييم الأولى (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت جوائز «النقاد للدراما العربية» (ADCA) القائمة القصيرة في مرحلة التقييم الأولى بعد عرض الحلقات العشر الأولى من مسلسلات رمضان، وجاءت المفاجأة في خروج كل من أمير كرارة عن مسلسل «نسل الأغراب»، ومحمد رمضان عن مسلسل «موسى» من القائمة القصيرة التي ضمت 15 فنانا في فئة أفضل ممثل.

وجاءت المفاجأة الثانية في خروج دينا الشربيني عن مسلسل «قصر النيل» من القائمة القصيرة التي ضمت 15 فنانة أيضا في فئة أفضل ممثلة.

أفضل ممثل

وضمت القائمة القصيرة لجوائز الـ«ADCA» في فئة أفضل ممثل كلا من يحيي الفخراني (نجيب زاهي زركش)، وكريم عبدالعزيز (الاختيار2)، وأحمد مكي (الاختيار2)، وأحمد عز (هجمة مرتدة)، وطارق لطفي (القاهرة كابول)، وأحمد السقا (نسل الأغراب)، وجمال سليمان (الطاووس)، وهاني سلامة (بين السما والأرض)، ومحمد فراج (ضد الكسر، لعبة نيوتن)، وياسر جلال (ضل راجل)، وباسل خياط (حرب أهلية)، ومحمد ممدوح (لعبة نيوتن)، ومصطفى شعبان (ملوك الجدعنة)، وعمرو سعد (ملوك الجدعنة).

أفضل ممثلة

أما القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثلة فضمت منى زكي (لعبة نيوتن)، وحنان مطاوع (القاهرة كابول)، ويسرا (حرب أهلية)، وإنجي المقدم (الاختيار2)، وأسماء أبواليزيد (الاختيار2)، وسهر الصايغ (الطاووس)، ونيللي كريم (ضد الكسر)، وهند صبري (هجمة مرتدة)، وياسمين عبدالعزيز (اللي مالوش كبير)، وريهام عبدالغفور (قصر النيل)، ونرمين الفقي (النمر، ضل راجل)، ونور (ضل راجل)، وأنوشكا (نجيب زاهي زركش)، وياسمين رئيس (ملوك الجدعنة)

البطولة الثانية

وضمت القائمة القصيرة لأفضل بطولة ثانية رجال 15 ممثلا، هم خالد الصاوي، (القاهرة كابول، اللي مالوش كبير)، وفتحي عبدالوهاب (القاهرة كابول)، ومحمد دياب (نسل الأغراب)، وبيومي فؤاد (النمر)، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وأحمد بدير، ومحمد لطفي (بين السما والأرض)، وحمزة العيلي (ضد الكسر)، وعمرو عبدالجليل (ملوك الجدعنة)، ورياض الخولي (موسى)، وسيد رجب (موسى، لعبة نيوتن)، ومحمد محمود (نجيب زاهي زركش).

فيما جاءت القائمة القصيرة لفئة أفضل بطولة ثانية نساء: سميحة أيوب (الطاووس)، وسوسن بدر (بنت السلطان)، وسوسن بدر، ونجلاء بدر، ويسرا اللوزي، ونورهان، وندى موسى (بين السما والأرض)، وجميلة عوض، وأروى جودة، وسينتيا خليفة، (حرب أهلية)، ووفاء عامر (لحم غزال)، ونهى عابدين، ورنا رئيس (نجيب زاهي زركش)، ونجلاء بدر (نسل الأغراب)، وهبة مجدي (موسى).

أفضل إخراج

وعن القائمة القصيرة لجوائز «النقاد للدراما العربية» (ADCA) فئة أفضل إخراج فضمت بيتر ميمي (الاختيار 2)، ورؤوف عبدالعزيز (الطاووس)، وحسام علي (القاهرة كابول)، ومصطفى فكري (اللي مالوش كبير)، وشيرين عادل (النمر)، ومحمد العدل (بين السما والأرض)، وسامح عبدالعزيز (حرب أهلية)، وأحمد خالد (ضد الكسر)، وأحمد صالح (ضل راجل)، وخالد مرعي (قصر النيل)، وتامر محسن (لعبة نيوتن)، وأحمد خالد موسى (ملوك الجدعنة)، ومحمد سلامة (موسى)، وشادي الفخراني (نجيب زاهي زركش)، وأحمد علاء الديب (هجمة مرتدة).

عن جوائز النقاد للدراما لعربية

تعتمد المسابقة على الجيل الثاني من النقاد وصحفيي الفن، الذي ينتمي معظمهم إلى فئة الشباب الذين تتلمذوا على أيدي مجموعة كبيرة من أهم النقاد في مصر والوطن والعربي.

يجرى تقييم الأعمال الدرامية من قبل النقاد والصحفيين الفنيين عن طريق الموقع الإلكتروني بالدرجات في جميع التخصصات، بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، والديكور، والأزياء، والمكياج، والموسيقى التصويرية، والمؤثرات البصرية والصوتية، والمونتاج، والإخراج، والإضاءة، وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي. أما عن التصفيات فستتم كل عشرة أيام من رمضان، وعليها تستبعد المسلسلات التي لا تستوفي الحد الأدني لدخول التصفيات التالية، لتصل في نهاية رمضان ثلاثة مسلسلات فائزة سيتسلم صناعها الجوائز خلال حفل يتم الإعلان عنه مسبقا.

ويصوت الجمهور لكل حلقة على حدة، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية. تصدر نتائج تصويت الجمهور بشكل يومي.