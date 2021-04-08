«الخلاص» الليبي ضمن عروض «الإسكندرية للفيلم القصير» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 12:00 مساء
بوستر مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، الخميس، عشرة أفلام ما بين «روائية» و«وثائقية» و«تحريك»، بالإضافة إلى «أفلام الطلبة»، وذلك بمركز الإبداع بشارع فؤاد (وسط الإسكندرية).

ففي مسابقة الأفلام الروائية تعرض أربعة أفلام، هي «فل آيس» (سورية) لسليم صباغ، و«عزبة» (المغرب) لكريم البخاري، و«يوم عادي جدًا» (سورية) لأنس زواهري، و«توك توك» (مصر) لمحمد خضر.

أما ضمن مسابقة «الأفلام الوثائقية» فيعرض فيلمان، هما «الخلاص» (ليبيا) لحسن إدريس، و«جميلة في زمن الحراك» (الجزائر، فرنسا) لعبدالرحمن حراث.

وفي «مسابقة التحريك»، يعرض فيلمان، هما «2020» (مصر) لأيمن محمد، و«تحت الظل» (الأردن) لسمية بركات.

ويعرض أيضا ضمن «مسابقة الطلبة» فيلمان، هما «عالهوا» (مصر) ليوسف عساف، و«آخر ساعات الليل» (مصر) لعبدالرحمن خليل.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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