ورشة عمل عن موقع قرزة الأثري

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 14 يناير 2021, 03:39 مساء
هيئة السياحة تقيم ورشة عمل عن موقع قرزة الأثري (بوابة الوسط)

أقيمت، الخميس، بمدينة بني وليد، ورشة عمل تحت عنوان «موقع قرزة الأثري على أعتاب العالمية»، تحت إشراف ورعاية الهيئة العامة للسياحة ومكتب السياحة والمجلس البلدي.

وأوضح مدير مكتب السياحة بني وليد، عبدالله الناكوع، لـ«بوابة الوسط» أن الورشة تناولت عدة ورقات بحثية، بخصوص موقع ومكانة قرزة الأثري واستخدام التقنيات الحديثة في توثيق وتفييم الحالة الإنشائية لموقع قرزة الأثري ومستوطن قرزة الأثري النقوش دلالاتها ومعانيها، إضافة إلى عدد من الأوراق البحثية الأخرى.

وحضر الورشة رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني، خيضر بشير، وعدد من المسؤولين وأساتذة الآثار والمهتمين بالجانب السياحي والثقافي.

هيئة السياحة تقيم ورشة عمل عن موقع قرزة الأثري (بوابة الوسط)
هيئة السياحة تقيم ورشة عمل عن موقع قرزة الأثري (بوابة الوسط)
هيئة السياحة تقيم ورشة عمل عن موقع قرزة الأثري (بوابة الوسط)
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