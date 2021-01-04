الانتهاء من تصوير «قيد مجهول» تمهيدا لطرحه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 01:45 مساء
المخرج السدير مسعود (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى المخرج السوري، السدير مسعود، من تصوير مسلسل «قيد مجهول» أول أعماله الدرامية الطويلة.

المسلسل مكون من 8 حلقات، ويعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق.

مسلسل «قيد مجهول» من تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي ويلعب بطولته كل من النجوم باسل خياط وعبد المنعم عمايري وإيهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.

«قيد مجهول» هو الإنتاج السوري الأول للمنتج محمد مشيش بعد عدد من الإنتاجات المصرية الضخمة والناجحة مثل «جراند أوتيل» و«هذا المساء» و«لا تطفئ الشمس» و«ونوس» و«السيدة الأولى» و«ليالي أوجيني» و«زي الشمس» و«حلاوة الدنيا» و«طريقي» و«أهو ده اللي صار» وعديد الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا سواء جماهيريًّا أو نقديًّا.

وأكد مشيش أن «قيد مجهول» لن يكون الأخير، بل هناك خطة لإنتاج أعمال سورية وعربية كبيرة من إنتاج «I production».

المنتج محمد مشيش (خاص لـ بوابة الوسط)
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