«ذكريات الكرنك» احتفاء بمحمود رضا على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية

من حفلات سابقة لفرقة رضا (خاص لـ بوابة الوسط)

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الاحتفالية الفنية المبتكرة بعنوان «ذكريات الكرنك» التي تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر وتأتي استمرارًا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبي محمود رضا، وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلي، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 30 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا (وسط القاهرة).

تمزج الاحتفالية بين الاستعراضات والموسيقى الحية ومشاهد الفيلم السينمائي الشهير «غرام في الكرنك» من إخراج علي رضا، الذي قدمته فرقة «رضا للفنون الشعبية» العام 67 وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لمحمود رضا عبرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر، حيث يتم الأداء من خلال الرؤية الفنية للعبقري الراحل التي برزت في موسيقى وتابلوهات الفيلم.

ونظمت وزارة الثقافة عدة فعاليات للاحتفال بفارس الفنون الشعبية الراحل منها «ليلة في حب محمود رضا» بمسرح البالون، كما أصدرت كتابًا تذكاريًّا لتخليده باعتباره أحد رموز الإبداع المصري وقدوة ملهمة للأجيال الجديدة.

من حفلات سابقة لفرقة رضا (خاص لـ بوابة الوسط)