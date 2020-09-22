حفلة «إيمي» الافتراضية تحقق أدنى مستويات مشاهدة

حفلة توزيع جوائز «إيمي» الافتراضية تسجل أدنى معدل مشاهدة في تاريخها. (أ ف ب)

سجلت حفلة توزيع جوائز «إيمي»، الموازية بأهميتها تلفزيونيًّا في الولايات المتحدة لجوائز الـ«أوسكار» سينمائيًّا، أدنى معدل مشاهدة في تاريخها، رغم إقامتها بنسق افتراضي بالكامل من دون مشكلات تقنية، ومع أصداء إيجابية عمومًا لدى النقاد.

وأظهرت الأرقام، التي نشرتها الإثنين قناة «إيه بي سي» الأميركية التي نقلت الحفلة، أن النسخة الثانية والسبعين من هذا الحدث جمعت ما لا يزيد على 6.1 مليون مشاهد في الولايات المتحدة في مقابل 6.9 مليون العام الماضي و10.2 مليون في 2018، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولتبرير هذه النتيجة السيئة، أشارت «إيه بي سي» إلى أن الحفلة بُثت تزامنًا مع عرض مسابقات رياضية كثيرة بينها مباريات كرة القدم الأميركية ومواجهات في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (إن بي إيه).

وبسبب وباء «كوفيد-19»، اضطر منظمو حفل «إيمي» إلى الاستغناء عن السجادة الحمراء التقليدية واستعراض النجوم عليها بملابس السهرة، ما أدى ربما إلى تراجع الاهتمام الشعبي بالحدث.

وقدم الحفلة الفكاهي جيمي كيمل الذي بقي وحيدًا تقريبًا في قاعة في لوس أنجليس توجه منها عبر الفيديو إلى المتنافسين البالغ عددهم نحو 130 الذين كانوا في منازلهم، وتلقى الفائزون الجائزة في المنزل من يدي شخص يرتدي بزة واقية كاملة.