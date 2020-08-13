بيل كوسبي يستأنف حكم الإدانة بقضية الاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 02:49 مساء
بيل كوسبي لدى خروجه من المحكمة في نوريستاون (بنسلفانيا) (أ ف ب)

تقدّم الممثل الأميركي بيل كوسبي الذي يمضي عقوبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، باستئناف جديد لحكم الإدانة الصادر بحقه في قضية الاعتداء الجنسي على امرأة قبل 16 عاما.

ودفع وكلاء الدفاع عن الممثل في لائحة الاستئناف التي قدموها، الثلاثاء، إلى محكمة بنسلفانيا العليا ببطلان شهادات خمس نساء خلال المحاكمة، معتبرين أن المحكمة لم يكن يجب أن تسمح لهنّ بالإدلاء بشهاداتهن، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولاحظ المحامون أن شهادات هؤلاء النساء، التي تعود إلى عقود خلت، والتي لم تكن مدرجة ضمن الاتهامات الموجهة إلى كوسبي في هذه القضية، أثّرت على قرار هيئة المحلّفين.

وكان بيل كوسبي «83 عاما» دينَ في أبريل 2018 بأنه خدّر العام 2004 أندريا كونستاند التي تبلغ السادسة والأربعين اليوم، واعتدى عليها جنسيا، وكان مؤلف وبطل مسلسل «ذا كوسبي شو» يعتبر حتى صدور الحكم أحد أهم الوجوه التي تمثّل القيم الأخلاقية للأميركيين السود، ولطالما جسّد صورة الأب المثالي في أدواره.

وشدّد المحامون على أنه من غير العادل أن تعرض خلال محاكمة موكلهم إفادة كان أدلى بها في شأن تعاطيه المهدئات وممارساته الجنسية خلال سبعينات القرن الفائت، وكانت محكمة بنسلفانيا العليا ردّت استنئاف كوسبي في ديسمبر الفائت وأيدت الحكم الصادر في حقه.

ومع أن محاكمته في الدرجة الأولى جرت في يونيو 2017، اعتبرت إدانة كوسبي باكورة عصر «مي تو» ونصرا في مكافحة العنف الجنسي في حق النساء، ووجهت عشرات النساء اتهامات إلى بيل كوسبي لكنّها سقطت بمرور الزمن.

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