«الساحر» و«النحات» على قناة «أبوظبي» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 04:41 مساء
يتصدر باسل خياط بطولة مسلسل «النحات» (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض مجموعة قنوات أبوظبي الفضائية في رمضان المقبل مسلسلي «الساحر» و«النحات».

العملان ينتميان إلى الدراما الضخمة من إنتاج شركتي «I see media» إياد الخزوز، و«جولدن لاين» نايف وديالا الأحمر، اللتين اعتادتا تقديم الأعمال الكبيرة والناجحة، التي تؤكد ريادتهما العربية وحضورهما القوي بـ12 عملا متنوعا، يعرض عشرة منها على منصة «جوي» والباقي على قناة أبوظبي.

مسلسل «الساحر» بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا، وتأليف سلام كسيري، وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

أما «النحات» فهو من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري، وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبوفرحات، وتدور أحداثه حول قرار «يمان» أن ينتقل إلى بيت عائلته، حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة، خصوصا أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسيطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

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