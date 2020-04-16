حفل آندريا بوتشيلي يسجل رقما قياسيا على «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 05:15 مساء
مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي (ارشيفية:انترنت)

قدم مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي عرضا فنيا داخل كاتدرائية خاوية بمدينة ميلانو، لمناسبة عيد القيامة، ليحقق رقما قياسيا على موقع «يوتيوب»، ويسجل أكبر عدد من المشاهدات لحفلات الموسيقى الكلاسيكية على الموقع.

وأُطلق على حفل بوتشيلي اسم «ميوزيك فور هوب» واستمر 25 دقيقة ونُقل على الهواء مباشرة، وقال «يوتيوب»، الأربعاء، إن عدد من شاهدوا الحفل وقت العرض بلغ 2.8 مليون عند الذروة، وهو أكبر جمهور لحفل مباشر للموسيقى الكلاسيكية في تاريخ «يوتيوب»، وفقا لوكالة «رويترز».

وفي غضون أول 24 ساعة بعد الحفل، حقق الفيديو أكثر من 28 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، وارتفع عدد المشاهدات ليتجاوز 35 مليون مشاهدة حتى صباح الأربعاء.

وقال بوتشيلي الذي قدم مجموعة مختارة من الأغنيات الدينية والمقطوعات الأوبرالية إن هدفه من وراء هذا الحفل هو لم الشمل في وقت يعيش فيه الناس في عزلة.

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